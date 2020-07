El Spring Festival se celebrará en mayo de 2021

No habrá Spring Festival este año. Tras suspenderse en primavera por la crisis del coronavirus y aplazarlo posteriormente a octubre, la organización del festival ha anunciado hoy que el Spring no se celebrará este año y que regresará los días 28 y 29 de mayo de 2021 a la ciudad de Elche. Producciones Baltimore "quiere agradecer la paciencia y todo el apoyo recibido en redes sociales durante los últimos meses", afirma la organización en un comunicado. "Estamos ante una situación completamente nueva y hemos luchado hasta el final para poder llevar adelante el festival y compartir con vosotros dos días repletos de música en directo y buenos momentos. Sin embargo, aunque este año no celebremos Spring Festival, queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad y de ilusión. Desde la organización estamos trabajando desde ya en la edición de 2021: artistas, recinto, sorpresas€ #SpringFestival2021 será muy especial y volveremos a disfrutar juntos de dos días de primavera muy especiales", agrega la nota.

En los próximos días se dará a conocer el cartel de esta nueva edición "que promete un line-up muy parecido al que teníamos planeado para este año. El pop, el rock y la electrónica volverán a sonar con fuerza". Amaral, Dorian, La Casa Azul, Viva Suecia, Coque Malla, Zahara, Javiera Mena, La Bien Querida, Varry Brava, Amatria, Triángulo De Amor Bizarro o Ladilla Rusa eran algunos de los grupos anunciados para las fechas de mayo de 2020.

La devolución de los abonos adquiridos para Spring Festival 2020 se realizará de manera automática para todos a través del mismo método de pago con el que hicieron la compra.