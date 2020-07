Pascal Gaigne, premio de música del Festival de Cine de Alicante

El Festival de Cine de Alicante, qure se celebra este año del 17 al 24 de octubre, rendirá, un año más, homenaje a una de las principales figuras del mundo de las bandas sonoras de cine en nuestro país. La música, componente esencial dentro de las producciones audiovisuales, es la razón por la que el Festival creó el premio «Música para la imagen» que en esta 17º edición se entregará al compositor y productor musical Pascal Gaigne.

El compositor francés, de 62 años, que reside en San Sebastián desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, ha compuesto más de 120 obras para el cine, piezas concertísticas y para teatro o danza, además de ser productor musical y arreglista. Entre sus trabajos para el séptimo arte, destaca Handia con la que ganó el premio Goya en 2018, y ha compuesto la música para trabajos de directores como Daniel Sánchez Arévalo, Icíar Bollain, Gracia Querejeta o Montxo Armendáriz, entre otros.

Pascal Gaigne recibirá el premio «Música para la imagen» durante la gala de clausura del Festival, aunque aún no se ha decidido dónde tendrá lugar. En un principio iba a celebrarse el 20 de mayo en el Teatro Principal de Alicante, pero la pandemia obligó a suspender el festival de cine.

Este galardón fue creado hace siete años para dar visibilidad a la música en las creaciones cinematográficas. En ediciones anteriores fueron homenajeados con este premio destacados compositores como José Nieto, Antón García Abril, Pablo Miyar, José Vinader, Juan Bardem Aguado, Carmelo Bernaola y Angel Illarramendi. Pascal Gaigne, que recibió la noticia el pasado lunes, envió unas líneas de agradecimiento a la organización en las que afirma: «En el momento de escribir esas palabras nos llega la noticia de la muerte de Ennio Morricone, quién ha sido una de las más importantes figuras de este género raro, bicéfalo, alquímico, que es la música de cine, o para el cine o para la imagen? En cualquier caso, hacer música de cine es injertar un sueño en un otro sueño, una tarea difícil llena de trampas».

Gaigne añadió que «es un gran honor para mí, hacer parte de esta familia y recibir este premio del Festival de Cine de Alicante como lo recibieron Nieto, García Abril, Miyar, Vinader, Bardem Aguado, Bernaola y Illarramendi». El galardonado afirmó que dedicará su premio a Ennio Morricone,fallecido el lunes, y creador de una gran parte del lenguaje musico-visual.

Polifacético compositor, trabaja en diferentes campos como la música para cine, para concierto y para teatro y ballet. También ha desarrollado su labor como productor musical y arreglista.

En el ámbito cinematográfico ha compuesto música para más de 120 largometrajes, cortos y documentales de directores comoVíctor Érice ( El Sol Del Membrillo); Daniel Sánchez Arévalo ( Azul Oscuro Casi Negro, Gordos); Icíar Bollain ( Flores De Otro Mundo, Katmandu, Un Espejo En El Cielo, El Olivo); Montxo Armendáriz ( Silencio Roto); Salvador García ( Mensaka, El Otro Barrio, Las Voces De La Noche, Castillos De Cartón); Ramón Salazar ( Piedras, 20 Centímetros); Pavel Giroud ( Omerta); Rax Rinnekangas ( Matka Edeniin, Watermark, The Last Days Of Lucifer, Theo's House); Gracia Querejeta ( 7 Mesas De Billar Francés); Eduardo Chapero-Jack-son ( A Contraluz, Verbo); Daniel Augusto ( Nao Pare Na Pista); Pablo Malo ( Lasa Eta Zabala); Jon Garaño & Jose Mari Zabala ( 80 Días, Loreak, Handia, La trinchera infinita); Gerardo Olivares ( El Faro De Las Orcas), Iñaki Dorronsoro ( Plan De Fuga), entre otros.