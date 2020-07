Chuty y Skone no competirán en la FMS España

Tras tres años en los puestos más altos de la clasificación, los raperos Chuty y Skone no competirán más en la Freestyle Máster Series España (FMS), ha anunciado este miércoles la empresa organizadora, Urban Roosters, en un comunicado a solo tres días del inicio de un nuevo curso.



"Chuty y Skone han decidido no continuar este año en FMS España", ha señalado Urban Roosters en el comunicado. Una noticia inesperada porque todos los aficionados al 'freestyle' contaban con ellos en la nueva temporada.





Fuentes cercanas a la competición han asegurado a Efe quede ambos participantes se llevó a cabo hasta cinco días antes de la celebración del evento y, a pesar de que la intención de Chuty y Skone era continuar dentro de la competición,Chuty, campeón de todas las ediciones de FMS España, y Skone, campeón internacional de la2017, dos de los mayores exponentes en activo del movimiento en habla hispana, no formarán parte de la liga de los diez mejores improvisadores españoles.Las ausencias del madrileño y del malagueño suponen un, pues están considerados dos de los mejores competidores de la historia de las batallas de rap improvisado.Su dedicación, su entrega y los innumerables éxitos que han cosechado, tanto en equipo como individualmente, a lo largo de la última década, les han convertido en los principales atractivos de las competiciones en las que participan.Así pues, el gallo madrileño no defenderá su título de campeón y luchará por ganar por cuarto año consecutivo. Hasta la fecha,celebrados durante las tres temporadas de FMS.Además, Chuty cerró la temporada pasada consiguiendo un meritorio segundo puesto en FMS Internacional celebrada en Lima (Perú) en marzo, tras caer en la final ante el mexicano Aczino.Por su parte,El andaluz no solo se caracteriza por ser uno de los improvisadores más carismáticos y competitivos de la escena, sino que ha sido subcampeón y tercer clasificado en sus participaciones en FMS España.En su comunicado, Urban agradece el desempeño de ambos durante estos años y valora la posibilidad de incorporar a nuevos integrantes en la liga: "Esta situaciónque llevan años luchando por conseguir dedicarse profesionalmente al mundo del 'freestyle'".La inesperada noticia enrarece aún más el nuevo curso, marcado por las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19.