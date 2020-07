Stay Homas, la banda viral del confinamiento, actuará en Alicante en 2021

Stay Homas,el grupo revelación del confinamiento que se hizo popular con su canción "Gotta Be Patient" y cuyo primer vídeo supera el millón de visualizaciones, ha anunciado una gira internacional en 2021 y Alicante es una de las ciudades escogidas para presentar sus canciones. La banda de origen catalán, a la que ha versionado hasta Michael Bublé, ofrecerá un concierto el 7 de mayo del próximo año en la sala The One de Alicante .

La gira que realizarán entre los meses de abril a junio de 2021 les llevará a los escenarios de las principales ciudades del territorio español, de grandes capitales europeas como Londres, París, Bruselas o Milán y de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y México.

La banda formada por Klaus, Guillem y Rai ha escogido las ciudades donde actuarán en función de las peticiones que han recibido a través de sus redes sociales y Alicante y Valencia son dos de ellas. En solo tres meses se han hecho con una comunidad de seguidores que no para de crecer, con más de 419.000 followers en Instagram, 90.000 suscriptores en YouTube y más 13 millones de reproducciones.

Este anuncio, comunicado a través de sus redes sociales y de la agencia VicArt, llega el día del lanzamiento de la mixtape "Desconfination", que incluye cinco temas también escogidos por su público en las redes sociales.

Medios extranjeros como The New Yorker, CNN, BBC o Le Monde se han hecho eco de Stay Homas, que ha colaborado con artistas como Pablo Alborán o Silvia Pérez Cruz, entre otros.

Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta este domingo, 5 de julio, a las 14 horas, después del popular "vermuteo" de la banda que empezará a las 13 horas y en el que interactuarán con sus seguidores. Las entradas estarán disponibles a través de stayhomas.org, proactiv.es, ticketmaster.es, elcorteingles.es y puntos de venta habituales de cada ciudad, a partir de 18 euros (gastos de distribución no incluidos).

Estos tres jóvenes músicos decidieron empezar a compartir piso justo dos meses antes de la irrupción del Covid-19. De sus primeros vermuts en la terraza y de las ganas de tocar para animarse nacieron las "Confinations Songs", unas canciones caseras que plasmaban sus experiencias de confinamiento.