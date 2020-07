El coreógrafo Carlos Peñalver niega que agrediera a un policía en el altercado con Antonio Manresa

El coreógrafo Carlos Peñalver ha negado que en el altercado que protagonizó el pasado 19 de junio con el concejal de Cultura de Alicante, Antonio Manresa, y que acabó con la detención del primero por la Policía Local, agrediera a uno de los agentes, como señaló el edil.

Según consta en el atestado del altercado, Peñalver fue detenido por "desobediencia" y "resistencia" en las inmediaciones de la Concejalía de Cultura, no por agresión.

No obstante, el mismo documento indica que durante la detención un agente "ha sufrido lesiones en los brazos y rodilla, por lo que se traslada a un centro médico donde recibe asistencia y se expide parte médico" y también se añade que otro agente "ha sufrido arañazos en la muñeca izquierda, de lo cual no ha sido asistido al no revestir gravedad el carácter de las lesiones".

El altercado se produjo cuando Peñalver denunció en sus redes sociales falta de atención por parte de la Concejalía de Cultura, a la que acudió buscando respuesta a su petición de disponer de un local donde ensayar una actuación encargada por el departamento de Manresa.