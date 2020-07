Cinemacar Alicante presenta un estreno mundial y rock familiar en valenciano

Este domingo día 5 se presenta el estreno mundial de la película Zapatos Rojos y los Siete Trolls, junto a la banda de música infantil Ramonets, monitoras de animación y otras actividades.

"Zapatos rojos y los siete trolls" se estrena mundialmente en las salas de cine. De los creadores de "Frozen" y "Big Hero 6" llega esta película familiar; una nueva y disparatada versión del cuento Blancanieves. Dirigida por Hong Sung-Ho y con Kim Jin como director creativo, la película ha contado con un presupuesto de más de 20 millones de dólares.

No solo reinventa el clásico cuento de Blancanieves y los siete enanitos, sino que está concebida como una comedia familiar que pretende sensibilizar y poner en tela de juicio los prejuicios sociales relacionados con los estándares de belleza de nuestra sociedad, enfatizando la importancia de la belleza interior. Y lo hace en tono de humor, con una historia cargada de aventuras y personajes clásicos reinventados.

Rock en valenciano

Ramonets es una banda de música rock en valenciano orientada a un público infantil y familiar. Se definen como un proyecto musical didáctico, que rinde tributo al mítico grupo de punk rock The Ramones, con adaptaciones de los textos al valenciano y orientadas a los más pequeños, con música en directo y un espectáculo que conjuga el Rock'n roll, la didáctica y la animación.

Además de los músicos y técnicos, el grupo cuenta con un animador que se disfraz, baila, y no para de animar en cada uno de los espectáculos.

Cartelera

En la cartelera para el resto de días hay una oferta muy variada. El miércoles 1 de julio se proyectará la película 'Hasta que la boda nos separe', una comedia de enredos nupciales estrenada recientemente en las grandes salas de nuestro país.

El jueves 2 de julio será el turno de 'Snatch, cerdos y diamantes', una obra maestra dirigida por Guy Ritchie con Jason Statham, Stephen Graham y Brad Pitt, que cumple su 20º Aniversario.

El viernes 3 de julio girará entorno a un nuevo género de terror, con la novedosa película 'Eliminado: Dark Web' cuya historia se desarrolla a través de Google, Facebok, Skype y otros portales sociales.

Para el sábado 4 de julio aguardan emociones fuertes con la película de acción 'Fast And Furious 8: The Fate of the Furious', la cual llegó a toda velocidad al primer lugar de la taquilla y en el proceso batió todos los récords.

Además, podrás disfrutar del mejor tardeo Sunset en las terrazas de Cinemacar con los dj's Moya, Alex Selas, Santy Mataix, Puye & Tellu y Varu.

Qué es Cinemacar Alicante

Cinemacar Alicante es un concepto de ocio y entretenimiento innovador. El recinto dispone de 45.000 metros cuadrados en los que disfrutar de muchos servicios y espacios, como el restaurante, amplias terrazas, parque para mascotas, conciertos en directo, sesiones musicales, proyección de películas, espacio garden y palcos...

Cuenta con las máximas medidas de desinfección e higiene y una excelente oferta gastronómica alicantina con una cocina variada y terrazas al aire libre desde donde sentir la puesta de sol y vivir una experiencia única.

Como el "caloret" aprieta en estas fechas, se ha reforzado el recinto con un mayor número de zonas sombreadas.