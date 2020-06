Cuatro fábulas de Enric Valor se publican en inglés en Estados Unidos

Cuatro fábulas del escritor valenciano Enric Valor han sido publicadas en inglés en Estados Unidos, gracias a la colaboración de la Institució Alfons el Magnànim, el Instituto Superior de Investigación Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] (de la Universitat d'Alacant) y el Center for Catalan Studies (University of California at Santa Barbara) [CCS-UCSB].

Bajo el título de 'Four Valencian Fairy Tales', la Universidad de California ha publicado en internet 'The Mother of the Fishes', 'The Seamstress and the Locksmith', 'Abella' y 'The Love of the Oranges Three', en Publications of eHumanista-Monographs.

La traducción de las obras de Enric Valor la han llevado a cabo los profesores Paul Scott Derrick y Maria-Lluïsa Gea-Valor, y el volumen incluye además una introducción de Joan de Déu Martines, profesor de la Universidad de Alicante, con el objetivo de contextualizar y valorar esta obra que se encuentra enmarcada dentro de la tradición fabulística europea.

El fin principal de esta publicación es difundir la literatura valenciana en el contexto internacional, según un comunicado de la Institució Alfons el Magnànim, en el que se reivindica que clásicos contemporáneos como Enric Valor "forman parte del imaginario colectivo y es importante situar su contribución en el ámbito cultural general".