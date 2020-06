Un altercado entre un coreógrafo y el edil Antonio Manresa acaba en la Policía

El bailarín y coreógrafo Carlos Peñalver ha sido detenido esta mañana por la Policía Local de Alicante tras protagonizar un altercado con el concejal de Cultura, Antonio Manresa, en las puertas de la Concejalía en la Plaza Quijano. La Policía se lo ha llevado por agredir a uno de los agentes cuando este pedía explicaciones al concejal en la calle para contar con un local de ensayo, según ha afirmado el propio Manresa.

El coreógrafo había denunciado el día anterior en las redes sociales falta de atención del departamento que dirige Manresa que, semanas antes, le había pedido que participara con su compañía Over Dance en un acto previsto para el 17 de julio con otros artistas.

Peñalver, según manifestó en su página de Facebook, acudió ayer a la Concejalía de Cultura buscando respuesta a su petición de disponer de un local donde ensayar la actuación y, al no hallarla, reclamó hablar con el concejal, quien le atendió finalmente "para calmar los ánimos porque estaba un poco alterado", según ha explicado a este diario Manresa, quien le emplazó al próximo 6 de julio "para buscar opciones y encontrar alguna solución" pero, al parecer, Peñalver "no lo ha aceptado y ha pasado la noche en la puerta de la concejalía".

"Hoy, sobre las 9 horas, al acudir a la Concejalía, volvía a estar allí y estaba inquieto. He intentado hablar con él y me ha contestado de malas maneras, quería subir otra vez a mi despacho y le he dicho que ya habíamos quedado para hablar el día 6. He salido a la calle y ha empezado a grabarme con el móvil y a seguirme y he decidido llamar a la Policía. Cuando le han pedido la documentación le ha dado un manotazo a uno de los agentes y se lo han llevado", ha señalado el edil, que dice sentirse "asombrado y aún en shock" por el altercado vivido.

Manresa ha asegurado que no va a presentar ninguna denuncia contra Peñalver "porque yo no pretendo hacer daño a nadie y nunca en mi vida me he visto en esta situación" tras manifestar su perplejidad "porque todo iba bien, íbamos a a contratarle para una performance para ese acto, íbamos a estudiar lo del local y no entiendo nada". Ahora, dicha actuación está en el aire: "Está por ver", ha concluido Manresa.

Este diario ha intentado hablar con Carlos Peñalver, pero no ha sido posible.