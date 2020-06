Los amigos de Pau Donés recuerdan sus últimos días

Con el país entero aún llorando la muerte de Pau Donés, los que más le conocían no han podido ni han querido guardar silencio y han desvelado la fortaleza que tuvo el cantante hasta el último momento. El propio Pablo Motos le hizo un sincero homenaje en la noche del martes en su programa, 'El hormiguero'. En su intervención inicial, Motos contó cómo llamó a Donés hace pocos días para invitarle a participar en el programa al igual que había hecho en otras ocasiones, pero este rechazó la invitación alegando que ya le quedaba "poco tiempo".

Según publican este miércoles algunos medios, los médicos comunicaron al cantante hace unos meses que ya no podían hacer nada más para vencer al cáncer que le diagnosticaron en 2015, el mismo al que el cantante venció pero que volvió impasible un par de años más tarde. Además de pasar tiempo con su hija, Sara, que aparece en el último videoclip que el músico dejó para la historia, este pidió poder grabar un último disco con Jarabe de palo. Las canciones las había compuesto en el año que pasó de retiro en Estados Unidos.

Según las palabras que Pablo Motos compartió con sus espectadores, Donés continuó hasta el final con su idea de quitarle dramatismo a su enfermedad, pero por desgracia no se encontraba con energías para hacerlo en una entrevista de televisión. "El otro día hice algo con Jordi Évole pero me costó mucho" le comentó. Esa última conversación terminó con Pau diciéndole: "Ahora lo único que me apetece es sentarme aquí en mi casa y mirar por la ventana". Seguro que el presentador nunca olvidará la última lección que le dejó su amigo, esa que ha intentado trasmitir a todos con sus palabras y con su música: "La vida es un regalo".