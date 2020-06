La Universidad de Alicante presenta su oferta de Cursos de Verano Rafael Altamira

La Universidad de Alicante ha decidido mantener su tradicional programa de Cursos de Verano Rafael Altamira, unos cursos que la UA comenzó a impartir en 1995 en Cocentaina, si bien, las circunstancias actuales hacen que la oferta de este año reduzca el número de cursos y los adapte a la modalidad online, principalmente. El programa incluye un total de 19 cursos, 16 no presenciales y tres semipresenciales, que tendrán lugar entre los meses de junio y septiembre.

Algunas de las propuestas de cursos, que inicialmente se presentaron para esta edición, se transforman en ciclos de conferencias abiertas al público que se ofertarán en formato presencial y no presencial, y de los que se informará el próximo curso académico 2020/2021. La UA aprovecha así la transformación digital que ha llevado a cabo en los últimos meses para fomentar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de la sociedad y de la comunidad universitaria.

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, ha querido subrayar y agradecer el enorme esfuerzo que ha llevado a cabo la Universidad de Alicante para mantener su programa de cursos de verano, a través del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas y las Sedes Universitarias. Asimismo, Palomar destaca la labor llevada a cabo por el profesorado implicado en este programa "quienes han realizado un sobreesfuerzo admirable en esta situación para mantener los cursos con sus propuestas y sin quienes esto no sería posible"

Por su parte el vicerrector Carles Cortés, añade que "hemos tenido que reducir la oferta y este año no tendremos nuestros afianzados cursos internacionales con universidades americanas y europeas, por evidentes motivos que impiden el desplazamiento, pero presentamos una variada oferta online con 19 cursos de temática amplia y diversa: Ciencias de la Salud, ingenierías, tecnologías de la información, inteligencia artificial, psicología, educación, lenguas, música, comunicación, empleabilidad, historia o videojuegos".

Concretamente, Carles Cortés ha detallado los 9 cursos que se impulsan desde el Campus, todos con un perfil profesionalizante: Big Data: fundamentos tecnológicos y aplicaciones prácticas (del 13 al 17 de julio); Comprendiendo el TDAH (1ª edición del 29 de junio al 3 de julio; 2º edición del 13 al 17 de julio); Diseño colaborativo de ayudas técnicas para impresión 3D (del 13 al 17 de julio); Historia y videojuegos: propuestas docentes y salidas profesionales (del 6 al 10 de julio); Introducción a BIM empresarial en obras públicas (del 21 al 25 de septiembre); Introducción al Deep Learning (del 6 al 10 de julio); Introducción al pensamiento computacional en edades tempranas (del 6 al 8 de julio); Nuevos retos en el uso del español en el aula: corrección y norma (del 1 al 3 de julio); y Aprendizaje colaborativo para mejorar el cuidado de la salud durante los primeros 1000 días de vida (CLIC-1000D), septiembre- en fecha por concretar.

Eva Valero, directora del Secretariado de Sedes Universitarias, ha destacado que diez de los 19 cursos han sido impulsados por las Sedes de la UA en la provincia, gracias al compromiso de sus directores y a la implicación de los Ayuntamientos de las localidades que conforman el Territori UA.

Precisamente, el programa de los Cursos de Verano dará comienzo el próximo lunes 15 de junio con un curso impulsado por la Sede de la Vila Joiosa: Accesibilidad y atención inclusiva en hostelería, comercio y locales de ocio ( 15,16, 22 y 23 de junio). La Sede de la Vila oferta tres cursos de verano más: Protocolo básico para organizadores de actos culturales y de patrimonio (del 29 de junio al 2 de julio); Rock and Roll Business. El negocio de la música contemporánea ( del 6 al 9 de julio); y L'autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (4 y 5 de septiembre. Semipresencial).

La Sede de Villena impartirá el curso Coeducación para avanzar en igualdad dederechos, oportunidades y responsabilidades (del 6 al 10 de julio); La Nucía mantiene su tradicional Curso internacional de música moderna (pop,rock,blues,jazz...).Guitarra eléctrica, bajo, canto moderno, batería, percusión, piano moderno (del 13 al 16 de julio); Cocentaina ha programadado Introducción al análisis sensorial de alimentos (septiembre- en fechas por concretar); y La Sede Ciudad de Alicante oferta el curso Producción audiovisual y comunicación de la arquitectura, el urbanismo y el diseño (del 1 al 3 de julio)

Además, las Sedes han programado tres cursos semipresenciales: L'autoaprenentatge coma recurs per al professorat de valencià ( En Cocentaina- 3 y 4 de julio- y en La Vila Joiosa -4 y 5 de septiembre); y La Unión Europea ante las grandes crisis: la crisis migratoria, el cambio climático, el Brexit y la crisis económica (Sede de La Marina en Benissa. Septiembre- en fechas por concretar)