Los cines miran a julio para acabar con un cierre histórico

Los cines españoles miran al 24 de julio como fecha para reabrir después de su cierre histórico a mediados de marzo provocado por la pandemia que ha asolado parte del mundo. Ese es el criterio, al menos, de un amplísima representación de los profesionales del ramo. Aunque la fecha de reapertura, como es lógico, no es definitiva porque deberán cumplirse una serie de requisitos gubernamentales, las grandes multinacionales de Hollywood y sus filiales españolas están llevando a cabo un esfuerzo notable para poner punto final a la pesadilla del coronavirus que ha hecho estragos y que, ciertamente, nadie duda de que hemos vivido la experiencia más trágica del siglo.

Frente a ello, sin embargo, hay que destacar la labor efectuada por los exhibidores de cara a mantener las salas de la ciudad en su mejor estado, adecuándolas a las exigencias que imponen las nuevas circunstancias en materia de seguridad que ha generado el Covid-19. En este sentido y en palabras a INFORMACIÓN del director de Kinépolis Alicante, Javier Caparros, la empresa, que dispone de un centenar de complejos en numerosos países, tiene totalmente asumido que siguen siendo algo vital para el mantenimiento de la industria los ingresos que reportan los diferentes canales, es decir, los cines, el DVD y la televisión a través de las productoras y distribuidoras, calificadas de imprescindibles para mantener los contenidos de calidad actuales.

Tanto es así, que el cine continúa siendo en las salas, y de forma generalizada, la piedra angular para mantener el séptimo arte, un gran valor para una sociedad en términos no solo culturales y educativos, también a nivel industrial por la gran cantidad de empleos que mantiene y los sectores complementarios de los que se nutre.

Ante esta realidad, el personal vinculado a la exhibición, añaden las citadas fuentes, va a ser clave para lograr que la vuelta de público a las salas sea un hecho real a corto plazo. Prueba de ello, según el director de Kinépolis, es que van a actuar aunando esfuerzos y profesionalidad para que el retorno a la actividad no se haga de rogar. En esa dirección se encaminan las reuniones semanales que llevan a cabo a nivel internacional con el propósito de cifrar los resultados de cada país desde su reapertura.

Sentadas estas bases, nadie duda que para la vuelta de público a los cines hay que establecer un orden de prioridades en el que se potencie la seguridad y la calidad. Una convicción que es consecuencia, sobre todo, de unas instalaciones que incluyen, entra otras cosas, los más modernos avances tecnológicos. Entre ellos deben citarse las amplias salas que permiten controlar el aforo y mantener la distancia social durante la proyección; productos sanitarios para la seguridad higiénica de los espectadores y ventilación de las salas con el freecooling de la climatización.

«Mulán», el gran estreno de Disney para la reapertura

Las multinacionales ya tienen nuevas fechas en España para La viuda negra, The Empty Man o Muerte en el Nilo

El principal estreno para poner punto final a este periodo de cierre de los cines en España, al igual que en numerosos países de todo el mundo, será Mulán, de Niki Caro, la historia de una joven y bella heroína china que tuvo que hacerse pasar por hombre para conquistar sus derechos. Un título que, por cierto, estaba preparado para que se estrenase en nuestro país el 27 de marzo. Con ella se pondrá de nuevo en marcha el mecanismo clásico de estrenos cinematográficos.

Aunque es pronto todavía para dar a conocer la relación de películas previstas para el comienzo del verano y para el otoño, sí se pueden adelantar algunas para ir abriendo paso, todas ellas fruto, sobre todo, de la determinación de la Factoría Disney por tomar la iniciativa en este aspecto y acceder a una normalidad que es el deseo más común y decidido de todo el sector.

Así, La viuda negra, de Cat Shortland, con Scarlett Johansson y Robert Downey Jr., prevista inicialmente para el 24 de abril, pasa al 20 de octubre y The Eternals, de Chloe Zhao, que se fechó para noviembre, se retrasa al 12 de febrero de 2021. Por su parte, la cinta de terror The Empty Man, dirigida por David Prior, se estrenará el 7 de agosto de 2020, y el día 21 del mismo mes llegará T he one and only Ivan, un largometraje de animación con Angelina Jolie.

Para los nostálgicos de los Beatles, una noticia a no olvidar, el 4 de septiembre llegará el documental The Beatles, get back, y el día 18 de ese mes, The Kings' Man, de Matthew Vaughn, con Gemma Arterton.

Muerte en el Nilo, la adaptación del actor y director británico Kenneth Branagh de la novela de Agatha Christie, se estrenará el 9 de octubre, y la esperada The french dispatch, lo más reciente del brillante Wes Anderson, previsto inicialmente para este verano, pasa al 23 de octubre.

Finalmente, esta primera relación se cierra con el musical Everybody's talking about Jamie, que llegará a España el 6 de noviembre, en tanto que Deep Water, basada en la novela de Patricia Highsmith, con la hispano cubana Ana de Armas y Ben Kingsley al frente del reparto, se verá el 13 de noviembre.