Jude Law lee al alicantino Javier Sáez Castán

El actor estadounidense Jude Law ha puesto voz al cuento del ilustrador alicantino Javier Sáez Castán "Los tres erizos". Aunque más bien habría que decir "The three hedgehogs". Law ha eleegido este libro, que asegura que leía a sus hijos cuando eran pequeños, con un fin solidario ya que el objetivo es recaudar fondos para comprar alimentos para niños sin recursos tras el cierre de colegios, en una campaña puesta en marcha por Save the Children, con el lema "Save with Stories".



El actor acompaña la lectura, con una dicción perfecta, poniendo voces a los personajes, con sonidos musicales y enseñando a la cámara las ilustraciones.







Law, que ha colgado el vídeo en su Facebook escribe que "treinta millones de niños dependen de la escuela para alimentarse" y que la campaña trata de apoyar "los bancos de alimentos y los camiones de comida móviles para asegurar que los mentes estén igual de llenas que los estómagos".

Sáez Castán, que conoció el vídeo ayer a través de su editora, asegura que ha sido "una sorpresa". "Es curioso saber que tu libro lo ha elegido una persona tan conocida en otro lugar del mundo" y, además, "para una causa como esta".

El ilustrador se muestra encantado con esta lectura, porque "es un actor shakesperiano y se nota, es algo estupendo". Además, "quien maneja la grabación sabe lo que hace porque enfoca al libro".

"Los tres erizos", dirigidio a niños de entre 3 y 5 años, se publicó en 2003 en la editorial Ekaré y al poco tiempo se tradujo al inglés, tras comprar los derechos una editorial canadiense.