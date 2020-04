Mª Teresa Pérez Vázquez será la primera directora cultural del Instituto Gil-Albert

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert tendrá por primera vez en sus 67 años de historia a una mujer al frente de la dirección cultural de esta institución cultural dependiente de la Diputación. La elegida es Mª Teresa Pérez Vázquez (Elche, 1959), actualmente vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández y doctora en Medicina y Cirugía, que ha superado en la terna de finalistas al anterior responsable del Instituto, José Ferrándiz Lozano, y al catedrático de derecho Administrativo Santiago González-Varas, según han comunicado fuentes de la institución provincial.

Antes quedaron atrás los doctores en Historia del Arte Irene Ballester Buigues y Alejandro Cañestro, según estimó la comisión de valoración creada para evaluar a los 15 candidatos presentados a la convocatoria que la Diputación lanzó por vez primera el pasado mes de enero para cubrir este cargo honorífico sin sueldo.

Mª Teresa Pérez Vázquez es miembro del equipo de gobierno de la UMH desde el año 2007. Además de doctora en Medicina y Cirugía es licenciada en Veterinaria y logró su cátedra de Cirugía en 1999. En 2017 ingresó en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.

A priori, era una de las candidatas cuyo extenso curriculo tenía más peso por la rama de la ciencia y la medicina frente a otros aspirantes más vinculados ala actividad cultural, pero los detalles de la elección los dará hoy la vicepresidenta de la Diputación y responsable del área de Cultura, Julia Parra, que ha convocado una rueda de prensa online para informar del nuevo nombramiento y del inicio estimado de la actividad cultura, que pondrá fin a nueve meses de vacío en la dirección de este organismo.

La cobertura de este puesto, que no mantiene relación laboral con la Diputación, se ha eternizado desde que el anterior equipo cesó su actividad a mediados del mes de julio tras el cambio de gobierno provincial. No fue hasta principios de 2020 cuando se convocó el proceso de selección, que no era necesario porque los estatutos del Gil-Albert establecen que la designación del director cultural se realiza directamente por Presidencia de la Diputación. Fue la presión de C's, socio de gobierno del PP, la que, en aras de una mayor transparencia, quiso celebrar previamente un proceso de selección abierto a candidatos, que se frenó con la crisis del coronavirus justo antes del último paso, las entrevistas a candidatos.

Finalmente, esta pasada semana comenzaron a realizarse las entrevistas de forma telemática, como se anunció semanas atrás.