Lo que ha unido la música, que no lo separe el virus

El grupo alicantino a capella Game of Tones no se ha resignado a dejar la música de lado mientras dura el aislamiento impuesto por el estado de alarma. Ha subido hoy a sus canales de YouTube e Instagram un vídeo casero con un arreglo -únicamente con voces- de la canción que sonaba al principio de la popular serie Friends, I'll be there for you.



Game of Tones es un grupo que lleva varios años acercando al público un género poco popular en España como es el a capella. En su canal de YouTube han lanzado dos canciones, además de I'll be there for you, y trabajan frecuentemente con la Universidad de Alicante.

Aunque ha pasado por varias configuraciones a lo largo de los años, actualmente cuenta con siete miembros, la mayoría de los cuales son originarios en la provincia.