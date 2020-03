"Al carajo Leyendas del Rock"

El festival Leyendas del Rock, que tendría que celebrar su decimoquinta edición el próximo agosto en Villena, ha publicado en su web un comunicado, ante la crisis por el coronavirus, en el que lanza una pregunta que se están haciendo todos los aficionados a los conciertos: "¿A quién le importa ahora un festival de música?"

"En estos tiempos aciagos que nos toca vivir a la humanidad entera, Leyendas del Rock no tiene nada que ofrecer. ¿A quién le importa ahora un festival de música? Al carajo", plantean desde la organización en un comunicado compartido en redes sociales, en el que remarcan que "ahora la prioridad es la SALUD, la dedicación, la entrega y el sacrificio, la amistad, la paciencia, la solidaridad, el agradecimiento y el civismo en grado máximo".

Y añaden: "Nadie está pensando ahora en disfrutar de las canciones de su grupo favorito encima de un escenario, ni en la zona de acampada; nadie piensa en la entrada para la piscina o en comprar la camiseta de esta o aquella banda. No mientras los enfermos graves se acumulen en los hospitales y los sanitarios y los ciudadanos en general se sigan contagiando a este ritmo, no mientras nuestros ancianos sufren el mayor impacto de esta pandemia, no mientras las cifras de fallecidos diarias sean tan brutales y desgarradoras".

Tampoco "mientras la mayoría de las personas andan preocupadas por su puesto de trabajo, sus ingresos económicos, las facturas que atender... su futuro, en definitiva". Por eso, desde el Leyendas se apuesta por la salud y la esperanza de que "ya vendrán días de gozo y disfrute, de encuentro y celebración, ya vendrán días, como dice el maestro Manolo García... han de venir".

"Y mientras no llega ese día, desde Leyendas del Rock sólo podemos decir una cosa: GRACIAS. Gracias a nuestros médicos, doctoras, enfermeras, limpiadoras, celadores, asistentes sanitarios, conductores de ambulancias, cocineros de hospitales. Gracias a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas, hosteleros. Gracias a nuestros panaderos, carniceros, cajeras, servicios de limpieza, carteros, trabajadores de banca", destacan.

Se acuerdan también del "Ejército, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y toda la gente que cuida de ancianos, niños, personas con discapacidad y, en definitiva, los más vulnerables de nuestra sociedad". "Gracias a los farmacéuticos, fabricantes de material sanitario, químicos, ingenieros y a todas aquellas personas y profesiones que no sabemos ni que existen, pero que ahora se revelan imprescindibles", apostillan.

Por último, admiten que "poco" pueden "contar" sobre el Leyendas del Rock 2020: "Un día es un mundo y las certezas de hoy se desvanecen mañana como el polvo en la era. Si hay alguna posibilidad de celebración, por mínima que sea, si la situación mejora y la autoridad sanitaria lo permite, ahí prestos estaremos. Y si se torna imposible, pues ya nos emplazaremos para agosto de 2021 con el doble de ilusión y ganas. Fuerzas y a cuidarse, que es lo que toca".

Inicialmente, la cita con el XV Leyendas del Rock preveía celebrarse del 6 al 8 de agosto con, entre otros muchos, Anthrax, Opeth, Testament, Powerwolf, Epica, Mago de Oz, The Darkness, Jinjer, Ratt, Stratovarius, Gotthard, Saratoga, Rhapsody, Leo Jiménez o El Drogas