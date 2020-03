Un confinamiento de película

El #QuédateEnCasa ha llevado a muchos cineastas a abrir las ventanas de par en par y aprovechar este tiempo de reclusión global para mostrar online trabajos propios que tuvieron su paso, fugaz o más largo, por festivales. Cuatro realizadores alicantinos –Guillermo Alcalá Santaella, Maxi Velloso, Javier Marco y Vizen G. Hernández– han empezado a hacerlo desde que se decretó el estado de alarma, y así seguirán hasta que acabe.

El realizador Vizen G. Hernández fue uno de los primeros y el 15 de marzo subió a YouTube su último largometraje, Volubles, que presentó en noviembre pasado durante la Muestra de Cine Social que organiza. «El día 14 íbamos a estrenar en la Puerta Ferrisa el último corto que habíamos hecho, Cenizas, y hubo que cancelarlo, claro, así que nos quitamos la espinita abriendo al público la película», explica el director de esta historia coral sobre malos tratos.

«Es una película larga, de más de dos horas, pero ahora hay tiempo y la gente la puede ver, al menos las familias de los que participaron en ella y que no pudieron verla en la muestra», apunta Hernández, quien añade que el primer día tuvo 200 visualizaciones y hoy ronda las 500.

La idea de Guillermo Alcalá-Santaella, confinado en Benimagrell, es «ir subiendo todo lo que he hecho en los últimos años para abrir la curiosidad de quien no lo conozca. Compartir es entretenido, siempre es una alegría que la gente vea tu trabajo y revisitar cosas que hice hace años es chulo porque nunca tienes tiempo de hacerlo. Se puede ver una película en Filmin y también un buen corto independiente», considera el director de Continuidad de los parques, protagonizada por Antonio Valero, el primer corto que subió, al que siguió Lüneburg Hamburg, que rodó en Alemania hace cuatro años cuando su pareja residía allí. Ahora debía acabar un corto que rodó en verano y que tiene parado, y cree que hoy «es tiempo de escribir y reescribir historias guardadas en un cajón».

También el cineasta Maxi Velloso decidió subir a YouTube la película que dirigió hace tres años y que compitió en el Festival de Cine de Alicante, La entrevista, «para que me lluevan las críticas que crean necesarias, buenas o malas», apuntó en su Facebook el 22 de marzo y ya suma 336 visionados. «Como no la compró ni Amazon ni Netflix –bromea– y ya tuvo recorrido por festivales, pensé ponerla en abierto porque este momento era tan bueno como cualquier otro». El público ahora le pide que comparta también las películas colectivas El amor y otras desgracias (2013) y Los muertos también bailan (2014). «Y lo vamos a hacer», asegura.

En el caso del alicantino afincado en Madrid Javier Marco, no ha sido él sino diversas plataformas de cortometrajes las que están mostrando sus trabajos: Classmate (2016) en Short of the Week; El vestido (2017) en Cortosdemetraje; Uno (2018) en Cortos en Casa, la página de cortometrajes de Facebook y en la Festa del Curt del IVC, donde también se puede ver Voluntario (2014). Además, Uno participa en el Festival Itinerante de CortoEspaña «y proponen que pueda recorrer, mientras dure la cuarentena las casas en lugar de las salas públicas», apunta Marco, que aplaude que se abran al público, ya que ahora se ha frenado todo. «El fin de semana que viene íbamos a rodar un corto que se iba a estrenar en CinemaJove y seguramente tampoco se pueda».

El coronavirus inspira historias para el cine

Alcalá-Santaella empieza a rodar en casa Confineision y Velloso prevé escribir un guion sobre el momento actual

El estado de alarma, la cuarentena, el exceso de información y la situación inédita por causa del coronavirus empiezan a ser ya fuente de inspiración de proyectos futuros cinematográficos.

Alcalá-Santaella, que el 13 de marzo se llevó una cámara, una óptica y un trípode a casa, ha empezado a rodar Confineision, una suerte de documental «sobre el confinamiento a través de la vivencia de mi pareja –Paulina Albdeharo– porque los dos primeros días salí a grabar pero al tercero ya me quedé en casa», apunta el cortometrajista, que cree que «será interesante ver qué sale de este encierro. Yo trato de encauzarlo desde una visión un poco cómica, sin olvidarnos de la tragedia que está pasando, porque es importante preservar el humor».

Maxi Velloso también tiene previsto iniciar la escritura de un guion con Sergio Espí Rubio «sobre lo que está pasando ahora». Mañana avanzará en su canal de YouTube (El guionista errante), que quien quiera puede participar o comentar ideas para estructurar un guion, «y que vean cómo se realiza todo el proceso».