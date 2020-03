Siete de la tarde de un día cualquiera de confinamiento. En el Facebook de Carlos Román comienza a sonar la contundente "Moore" de los Sister of Mercy. En la pantalla aparece este dj aficionado, electricista de profesión, con su sombrerito negro, y el público lo celebra con emoticonos y frases de agradecimiento a su selección musical, centrada en temas de baile EBM (electronic body music), el "espíritu de Maná Maná", afirma, aquella discoteca de Santa Pola que fue todo un referente en las rutas bakalaeras de hace décadas.

"A las ocho de la tarde corto porque hay que salir a aplaudir", aclara desde el pequeño estudio de su casa de la playa del Albir (Alfaz del Pi). Su compromiso es una sesión diaria mientras dure el confinamiento: "Es lo único que puedo hacer por los demás y también me sirve a mí para tener una meta diaria, ya que me ocupo de buscar discos". Son sesiones en directo que registran picos de más de doscientas personas escuchando al mismo tiempo y mucha interacción, con jornadas de hasta 300 comentarios. "Comencé al principio del confinamiento, a la gente le moló y empezó a correrse la voz y cada vez hay más gente". Carlos Román engancha a una determinada franja de edad porque pincha a artistas que muchos llevaban tres décadas sin escuchar como B Movie, The Cult, Alien Sex Fiend, Information Society, New Model Army, Laizon...dance rock, electrónica, new age, rock gótico, electropop.

Además, Carlos Román, cuyo nombre artístico en eventos es CUreef, forma parte de la decena de djs que el sábado celebrarán un festival virtual en la página de Facebook MUSICÓNFINAD@s desde las 11 de la mañana y hasta las 01:30 del domingo, con DJ Nano, Inma & Rafa, Wachalo Mixing, Tocolotó, Pere Mau, Noño y Nekro DJ.

Puedes ver y escuchar las sesiones de Carlos todos los días de 19 a 20 horas en la página de Facebook Carlos Román (Seisnueve).

