​Hay para quien la música es tan necesaria como el papel higiénico. José Ballester es de los que no conciben la vida sin unas dosis diarias de rock and roll. Como propietario de uno de los locales más legendarios de música en directo de la provincia de Alicante, La Gramola de Orihuela, la semana pasada se vio obligado a bajar la persiana de su sala, suspender todos los conciertos programados y recluirse en su casa por primera vez desde su apertura en 1991.

Pero con las primeras horas del estado de alarma Ballester, el Pana, se fue a su bar, sin quebrantar el confinamiento, porque su vivienda está encima de La Gramola, se metió en la cabina, oteó su extensa colección de vinilos y grabó la primera de sus sesiones de confinamiento el pasado domingo 15 de marzo, que bautizó "Solo chicas". Una hora que inauguró con la arrebatadora Poison Ivy, la guitarrista de los Cramps, a la que siguieron Wanda Jackson, Kitty, Daisy & Lewis... Prometió una segunda parte y al final fueron tres entregas las dedicadas a las chicas. "Mi gusto es el rock & roll y lo hago todo en vinilo. En las ocho sesiones que llevo solo he puesto tres cds", explica José por teléfono, quien tiene claro que podemos de darle la vuelta a la situación: "Es cuestión de pasarlo bien y de disfrutar del momento. Esto me da la oportunidad de rebuscar en mis discos arrinconados". Una vastísima colección de singles y elepés de todos los palos que ha parido el r&r, desde rockabilly, pyscho, punk o garage, sin olvidar incursiones de raíces blues, folk o soul, e incluso heavy: "Agita la melena" fue la sesión homenaje a los metaleros que también frecuentan La Gramola. La del día 19 se tituló "Parapapápepaypepa" y ya han caído "Pana, ponme otro disco, mezclado, no agitado", "20 versiones adrenalínicas" y "De tranqui, tronco". "Abrid la cerveza" dice José Ballester al iniciar sus sesiones diarias: rock & roll contra el coronavirus en lagramola.com.