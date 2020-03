Un plato al día

Con algunas semanas aún de confinamiento por delante, al director de Casa Mediterráneo, Javier Hergueta, se le ocurrió pensar en aquellas personas que no saben o no suelen cocinar y tienen ahora que arreglárselas en casa para hacerse la comida. «Pensé que podíamos ayudarles a cocinar cosas sencillas cada día de la mano de una de las mejores cocineras», indica Hergueta, que propuso a la chef del restaurante alicantino Monastrell,María José San Román, galardonada con una estrella Michelin, que ofreciera un plato «fácil de hacer y saludable, que no necesite muchos ingredientes y que pueda hacer cualquiera en casa».

Casa Mediterráneo ofreció a San Román su infraestructura en las redes sociales para mostrar los pasos a seguir en el cocinado, que la chef realiza desde la cocina de su vivienda.

«Vamos a intentar hacer una propuesta al día y hemos empezado por lo más básico, que es aprender a hacer una salsa natural de tomate, que dicen que es una de las cosas que la gente más compra», apunta la cocinera, que además es embajadora especial de la dieta mediterránea. «No se trata de dar recetas, que hay miles, sino de dar pinceladas de la dieta mediterránea haciendo hincapié en las legumbres y en las verduras, además del ingrediente estrella de nuestra dieta, el aceite de oliva virgen extra».

Ayer cocinó unos garbanzos con brócoli y espinacas «porque las legumbres son un alimento de subsistencia total para la humanidad» y para el plato de hoy ayer pensaba en un arroz «de naranja». «Todos son ricos, sanos, saludables, económicos y fáciles de hacer, que además sirven para que la gente se entretenga y se lo pase bien en la cocina y también para aprovechar lo que nos ofrece la dieta mediterránea y no acabar comiendo todos los días pasta o pizza».

Las recetas estan disponibles de forma gratuita en los canales de Casa Mediterráneo, que trabaja en nuevos proyectos que permitan adaptar sus encuentros habituales en formato digital para que la ciudadanía pueda disfrutar de los ciclos temáticos habituales.