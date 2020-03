Joan Alvado explica online su último trabajo fotográfico

La escuela de fotografía Mistos de Alicante recurre a las herramientas online para continuar con su actividad y esta tarde ofrece desde el perfil de Facebook una charla en directo a las 18.30 horas con el fotógrafo de Altea Joan Alvado.

El fotógrafo explicará su último trabajo "The Last Man on Earth", que presentó la pasada semana en el festival Circulations de París.

Este proyecto es una visión post-apocalíptica de la despoblación en España, que Joan Alvado inició hace un par de años en la Serranía Celtibérica, conocida como la Laponia del Sur, un enclave de 65.000 kilómetros cuadrados que comprende áreas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja cuyo denominador común es la baja densidad de población.

Alvado se ha imaginado esta zona con una lente futurista e invita a pensar qué pasará en ella dentro de treinta o cuarenta años.