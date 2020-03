El Covid-19 arrasa la cartelera

Ha pulverizado la cartelera cinematográfica de medio mundo, cerrando el paso a personajes tan populares y carismáticos como James Bond y la legendaria heroína china Mulan, dejando en la cuneta a todo un ganador delÓscar como Tom Hanks, restando notables dosis de dinamismo a los X-Men y a los simpáticos Trolls y apagando la clase y la talla de un personaje como Emma creado por la escritora Jane Austen. Todo un aluvión de nombres ilustres vinculados al cine que han visto impotentes no solo cómo han sido desplazados de las pantallas de todo el mundo sino que han pasado por la humillación de verse obligados a cerrar sus puertas por un enemigo de tamaño microscópico, el temible e insaciable depredador coronavirus, dejando además tras de sí un paisaje desolador de butacas vacías, silencios sepulcrales y oscuridad permanente



Ciertamente lo que ha originado este bicho, el COVID-19, no tiene precedentes, hasta el punto de que ha provocado —de momento, porque no hay fecha precisa de reapertura—un cierre generalizado. Habría que remontarse a los tiempos de la dictadura, en concreto a los días de la Semana Santa, en los que los cines echaban el cierre con la única excepción de los que proyectaban contados títulos religiosos que sí tenían el visto bueno, para encontrar algo solo relativamente parecido. Pero sin perder nunca de vista que en este caso la iniciativa ha sido de los exhibidores y en el marco de una declaración del estado de alarma encaminado a resolver una crisis de insospechadas consecuencias.

Lo cierto es que esa clausura de las salas ha fulminado por completo la cartelera alicantina, y la del resto de España, dando pie a numerosos cambios en la misma que afectan a algunos de los estrenos más esperados por el público. Porque si bien es cierto que varios de ellos no tardarán en llegar, otros en cambio se han postergado ahora varios meses. Es, entre otros, el caso de "Sin tiempo para morir", de Cary Jojo Fukuwawa, que es la nueva aventura de James Bond, la última por cierto en la que el actor Daniel Craig incorpora al agente 007 y en la que le acompaña la bella actriz cubana Ana de Armas. Prevista para junio, ahora se ha retrasado hasta septiembre, fruto de la nueva estrategia global de la cinta.

Otro caso similar, aunque la veremos todavía en el verano, es el de "Mulan", un biopic de una heroica y valerosa joven china con personajes reales, que ya fue llevado a la gran pantalla en 1998 por Tony Bancroft y Barry Cook en formato de animación. La nueva versión la firma una mujer, la neozelandesa Niki Caro, y encaja de lleno en el cine épico.

Otro producto con capacidad de convocatoria entre los pequeños es "Trolls 2", que iba a estrenarse el 18 de marzo y que es la secuela de la cinta que vimos en 2016, ahora supeditada por entero a la música pop.

En el terreno de la comedia resalta "Un amigo extraordinario", que es motivo de lucimiento de nuevo para Tom Hanks que espera nueva fecha tras dos meses de espera. Por lo que atañe al cine de acción, "Los nuevos mutantes" es una oferta que tiene gancho para los adictos a la serie X-Men. En tanto que "Fast y furious 9", a la que esta crisis solo llega a rozar, vuelve a las andadas con la dirección de Justin Lin y con Vin Diesel una vez más la frente del reparto, pretendiendo dar un paso más en su obsesión por superar lo imposible. Y en terrenos más sensibles "Emma" es la enésima adaptación de la novela de Jane Austen con la emergente actriz Anya Taylor Joy, mientras que "La viuda negra" es un thriller de Cate Shortland con Scarlett Johansson de protagonista

En lo que concierne a nuestro cine, hay que citar una comedia con maduros ilustres, "Salir del ropero", que nos trae a Verónica Forqué y Rosa Sardá, y el final de la trilogía del Baztan, "Ofrenda a la tormenta", un largometraje a no marginar de Fernando Gómez Molina. Por último, la comedia "Operación Camarón", de Carlos Theon, ha optado por descansar en verano, de forma que no estará disponible hasta que se hayan superado los calores del verano. Es una de las apuestas en taquilla de cine made in Spain.