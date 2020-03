El Archivo Histórico Provincial de Alicante dona sus guantes y mascarillas a Sanidad

No se trata de una cantidad importante, pero sí un gesto que el Archivo Histórico Provincial de Alicante pretende que se contagie entre otros centros culturales y museísticos.



El AHP ha entregado esta misma mañana al Hospital General de Alicante las cajas de guantes y mascarillas que el centro utiliza para la restauración y manipulación de documentos. "Ahora nosotros no lo necesitamos y aunque las usáramos las donaríamos igual porque lo importante es que los hospitales tengan todo lo necesario", asegura María del Olmo, directora del Archivo Histórico Provincial.



Cuando vio en las redes el llamamiento de los sanitarios, no lo dudó. "Pensé que nosotros tenemos ese material que está en reserva para protegernos del polvo y las bacterias, pero no lo estamos utilizando, y decidimos donarlo y también hacer un llamamiento a otros archivos".



En total son 14 cajas de 100 guantes desechables cada una, 5 cajas de mascarillas con partículas y una caja con mascarillas filtrantes. "Es una insignificancia, pero es algo y si sumamos el material de todos los archivos, centros de restauración y museos, y lo donamos todos se convierte en una cantidad importante en este museo de escasez y crisis total de recursos sanitarios", asegura.



De momento son varios archivos estatales los que han aplaudido la iniciativa en las redes y el AHP espera que se propague este gesto.