Pedres que parlen

n Just a l'accés de la capella de la Comunió de l'església de Sant Jaume i Santa Anna, el visitant trobarà una placa de marbre blanc amb una extensa inscripció en què es relata sintèticament la llegenda de l'arribada de la Mare de Déu: «N'era l'hora de l'alba del dia XVI de març de l'any MDCCXL quan aplega a la platja de Benidorm un llagut, de què era patró Antoni Baiona, amb els mariners Vicent Llorca i Miquel Llorca, i altres, portant remolcat un llondro que navegava perdut, sense tripulació. I a la popa del llondro hi havia una imatge de la Verge amb l'infant Jesús al braç: Nostra Reina i Senyora del Sufragi. Per a perpètua memòria. / Els festers de l'any MCMLXXI / A M D G»

També a la façana de l'església que dona a la plaça de Castelar, just davall de la cúpula inferior, la paret vol parlar dels fets llegendaris. I és que, en la monumental composició ceràmica que la Comissió de Festes 1992 va encarregar a Lafuente, podem llegir la inscripció següent, del text teatral de Pere Maria Orts: «"N'és l'hora de l'alba d'avui, 16.5.1740. El poble s'ha passat la nit vetlant una inquietud i una esperança. Una inquietud pels homes que ahir, a la caiguda del sol, es feren a la mar, amb fort temporal de llevant, per anar a la recerca d'una nau de què aplegaren notícies que navegava abandonada duta a la gareta pel corrent..." / Enmig del neguit n'hi havia, n'hi ha una esperança sense saber per què.»