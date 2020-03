Estrenos que llegan a los cines, exposiciones y teatros de Alicante

El Teatre Arniches de Alicante no ha variado su programación por el coronavirus este fin de semana –su aforo es de algo más de 200 butacas–, por lo que hoy tiene programada, a las 20.30 horas, la obra @Rita_Trobador, de la compañía Esclafit Teatre, dirigido y coprotagonizado por el director de la compañía, el benisense Joan Nave. El sábado a las 20.30 horas se representa Eh man he!, la mecánica del alma, un espectáculo que combina el teatro gestual, las marionetas, la mímica y la danza, mientras que el domingo, a las 12 horas, presenta la obra de títeres sin texto La Poubelle plus belle o Trash, de Zero en Conducta.

En los cines, salvo la cancelación de Todo pasa en Tel Aviv, se prevén los estrenos hoy en las salas de las películas La canción de los nombres olvidados, Klara y el ladrón de manzanas, Fahim, Y llovieron pájaros y First Love.

Por otra parte, aunque el festival PhotoAlicante ha suspendido las inauguraciones de exposiciones –no las exposiciones en sí, salvo aquellas que estén ubicadas en salas que se cierran al público, como las municipales– y todos los actos y actividades durante esta semana, las muestras seguirán estando disponibles siempre que los espacios donde están ubicadas permanezcan abiertos.

Hoy se abre la exposición Las dos Habanas, de los fotógrafos Isabel Rico y Reinaldo Ortega, instalada en el nuevo espacio B Art de la calle Italia. Mañana estará disponible en la sede de PhotoAlicante (Campos Vasallo, 38) la muestra colectiva Contrato de permanencia, con imágenes de Jorge Bonelli, Talegos TK y Colectivo La Balsa.

Por último, el domingo se instala la muestra Claroscuro de Pilar Pequeño en el espacio Santamaca (C/ Villavieja 1).