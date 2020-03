Ana Torroja actúa en agosto en los Jardines de Abril

La cantante Ana Torroja es la primera artista confirmada en la 80's Summer Party del Festival Noches Mágicas 2020 de los Jardines de Abril, que se celebrará el próximo 1 de agosto.

Tras el sold out de las ediciones anteriores, el festival comienza con Ana Torroja, la inconfundible voz del pop español con el inolvidable grupo Mecano y una sólida carrera en solitario, que interpretará parte de los grandes éxitos e himnos de varias generaciones como Hoy no me puedo levantar, Hijo de la luna o Me colé en una fiesta, así como su nuevo single, Llama, o canciones como A contratiempo, Ya no te quiero o Sonrisa de su etapa en solitario

En anteriores ediciones, más de 1.500 asistentes llenaron los jardines con esta música, que contará con la dj JES_SET y barras abiertas toda la noche.