The Mission ofrece dos conciertos en València

n En la Comunidad Valenciana hay un tipo de persona al que se le eriza la piel y le crece el pelo de la coronilla cuando escucha los acordes siniestros y épicos de Wasteland, Butterfly on a Wheel o Deliverance. Música hecha por unos señores de Bristol, Inglaterra que para algunos aborígenes de aquí tiene más poder evocador que el himno regional o incluso una canción de Nino Bravo. Esos temas son de The Mission, la banda fundada por Wayne Hussey y Craig Adams cuando dejaron (o Andrew Eldritch les echó de) The Sister of Mercy. La próxima semana vuelven a València. Será los próximos lunes 9 y martes 10 en la Sala Moon con dos conciertos especiales y distintos entre sí. En el primero The Mission tocarán canciones de sus álbumes impares y en el segundo de sus discos pares. Al final no deja de ser una excusa para poder venir dos días. «Tenemos ya cierta edad y tocar en una ciudad diferente todos los días se vuelve bastante agotador -explica Wayne Hussey-. Así que queremos pasar un par de días en cada ciudad y, si nos apetece, pasear por ella, lo cual rara vez podemos permitirnos».