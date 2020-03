El sindicato de EEUU deniega al Teatro Real su informe sobre Plácido Domingo

El sindicato de artistas musicales de Estados Unidos ha denegado al Teatro Real de Madrid el informe que ha realizado sobre Plácido Domingo, en el que considera probado el acoso sexual y el abuso de poder del cantante sobre una veintena de mujeres.

El American Guild of Music Artists (AGMA) hizo público el pasado día 25 un comunicado en el que concluía tras una investigación iniciada en septiembre que el tenor español (1941) tuvo "un comportamiento inapropiado" en el transcurso de su carrera tanto dentro como fuera del lugar de trabajo.

"El señor Domingo tuvo, de hecho, actividad inapropiada que va desde coqueteos hasta insinuaciones sexuales dentro y fuera del lugar de trabajo", señalaban en una nota de cuatro párrafos a la que siguió otra el día 29 en la que el sindicato anunciaba que se habían presentado "cargos disciplinarios contra él".

Domingo, según ese segundo comunicado, tendrá "el debido proceso" en el que podrá "responder ante un panel de audiencia" de los "cargos", que podrían ir desde una multa, la suspensión temporal de su afiliación y hasta la expulsión del sindicato.

El intendente del Real, Joan Matabosch, que ha presentado este lunes en la sede del coliseo los proyectos 'Three Tales' y 'Nibelungos', ha señalado que el teatro pidió el informe nada más anunciarse su contenido y ya les han respondido que no se lo harán llegar porque "no acostumbran a hacerlo".

En un principio, el teatro iba a esperar a conocer el contenido de ese informe para tomar una decisión sobre la continuidad de Domingo en el reparto de 'La traviata', anunciada para el mes de mayo.

Domingo anunció que se retiraba de las funciones antes de que el teatro cancelara su participación: "Tuvo el gesto de considerarlo así. La decisión ha sido suya", ha precisado Matabosch, que ha indicado que "aún" no tienen sustituto para el tenor.