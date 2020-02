«El pequeño poni, de Paco Becerra»

A Grayson, un xiquet de 9 anys, després de patir diversos atacs físics i verbals, li va ser prohibida l'entrada al centre escolar on estudiava per portar penjada a l'esquena una motxilla de «My little pony». La direcció del col·legi va considerar «detonant d'assetjament» el fet que Grayson acudira a classe amb aquesta motxilla dels seus dibuixos animats preferits. Segons diversos estudis fets entre menors d'11 a 15 anys, l'11 % dels menors admet haver comés un intent de suïcidi com a mínim una vegada en la seua vida.

