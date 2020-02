Les Arts elimina el nombre de Plácido Domingo de su Centro de Perfeccionamiento en València

La Comisión Ejecutiva del Patronato de Les Arts de València, órgano de gestión y administración de esta institución, acordó ayer eliminar el nombre del tenor Plácido Domingo de su Centro de Perfeccionamiento, así como desistir en posibles relaciones contractuales futuras con el cantante y de su mecenazgo.

Esta decisión ha sido adoptada «después del análisis de las informaciones de los últimos días y en coherencia con los valores que sustentan una institución como el Palau de les Arts», informó el coliseo en un comunicado.

Por ello, a partir de ahora, la nueva denominación del espacio formativo de excelencia internacional será «Centro de Perfeccionamiento Palau de Les Arts».

Las mismas fuentes informaron de que Les Arts «no tiene en estos momentos ninguna relación contractual» con el tenor Plácido Domingo y ha determinado desistir de posibles relaciones contractuales futuras. Tampoco se contará con el tenor en las tareas del Consejo de Mecenazgo.

Desde la institución se considera que cualquier conducta contra la integridad de las mujeres, sea de carácter moral, sexual o contra su integridad, es «intolerable» y muestra su solidaridad con las mujeres que hayan sido víctimas de los hechos publicados.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, afirmó que la «calidad profesional debe ir también ligada a la ejemplaridad humana» y a su juicio Plácido Domingo «no es un ejemplo a seguir para nadie, por muy bien que cante ópera».

Oltra hizo estas manifestaciones al ser preguntada por la relación del tenor con el Palau de Les Arts de València y defendió que los centros e instituciones públicos tienen que llevar el nombre de una persona «ejemplar».

«La calidad profesional debe ir también ligada a la ejemplaridad humana y en este caso no se dan estas circunstancias que ahora mismo se han confirmado», señaló la vicepresidenta del Consell, después de que el tenor reconociera públicamente su responsabilidad y pidiera perdón a las mujeres que le habían acusado de acoso sexual y abuso de poder.

Plácido Domingo ha decidido retirar sus representaciones de La Traviata en el Teatro Real de Madrid y también se retirará de las representaciones en los teatros que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos.

Domingo puntualizó ayer que su disculpa fue «sincera» pero añadió: «Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie».