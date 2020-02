Metronomy y King Gizzard & The Lizard Wizard se suman al Low 2020

El Low Festival 2020, que se celebrará en Benidorm este verano, ha sumado diez nuevas incorporaciones a su cartel, entre la que destaca la de la formación británica Metronomy, según ha informado este martes la organización del certamen.

Junto a Metronomy, que será uno de los grandes atractivos del festival con su música pop electrónica, estará la banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizard, así como los americanos (Chk Chk Chk), que en esas fechas estarán de gira por España.

En la parte nacional, la organización ha avanzado la presencia de El Columpio Asesino, el dúo Ojete Calor, Belako, Las Chillers, Bifannah, Marcelo Criminal y Ugatz.

Todos ellos compartirán cartel con otros nombres ya confirmados hace meses como Primal Scream, Two Door Cinema Club, Cigarettes After Sex, Viva Suecia o Sidonie.

A falta de seis meses para el evento, los organizadores han señalado que ya se ha superado la venta de más del 50 % del aforo del recinto de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, donde tendrá lugar el festival.