La Cinemateca del Mediterráneo adelanta la sesión y se abre a público infantil

El ciclo incluye títulos premiados en Cannes y Berlín y documentales musicales.

El Aula de Cultura de Alicante vuelve a convertirse los lunes en una sala de cine con una nueva edición de la Cinemateca del Mediterráneo, un proyecto iniciado en 2016 por Paco Huesca que la Fundación Caja Mediterráneo mantiene cuatro años después a pesar de que su responsable ha debido apartarse del proyecto por problemas de salud.

La próxima edición cuenta con algunas novedades, como el adelanto de la sesión de los lunes, que pasa de las 20 horas a las 18.30 horas, ya que como la programación empieza en invierno, algunos espectadores habituales reclamaban este horario. No obstante, no se descarta que vuelva a cambiar en próximas programaciones.

El ciclo se inicia el próximo 26 de enero y termina el 15 de junio, tiempo en el que se proyectarán más de una veintena de películas, que incluyen títulos premiados en los festivales de Berlín y Cannes, documentales musicales, un ciclo de Alfred Hitchcock y los cortometrajes premiados en la última edición del Festival de Cine Independiente de Elche que además este año incorpora al público infantil o familiar y ofrece una sesión matinal a las 12 horas un domingo al mes.

Programa familiar



Precisamente la programación se inicia con este grupo de películas familiares matinales, que el 26 de enero proyectará La rebelión de los cuentos, de Jakob Schuh y Jan Lachauer (Reino Unido, 2016), nominada a los Oscar 2018. A este título seguirá el 23 de febrero Menudos héroes, una selección de cortometrajes con niños de protagonistas; los populares Gremlins, de Joe Dante (EE UU, 1984) llegan a la pantalla el 23 de marzo y Los Goonies, de Richar Donner y escrita a partir de una historia de Steven Spielberg (EE UU, 1985) lo harán el 24 de mayo.

Cine de adultos



Respecto al cine de adultos, este comienza con varios filmes premiados en distintas ediciones del Festival de Cine de Berlín. El primero, el 27 de enero, rescata la cinta paraguaya Las herederas, de Marcelo Martinessi, que obtuvo el premio especial del jurado en la Berlinale 2019. La siguiente cinta, el 3 de febrero, será El otro lado de la esperanza, del finlandés Aki Kaurismaki, que obtuvo el Oso de Plata al mejor director en 2017, unidas a los clásicos 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet, Oso de Oro en 1957, el 10 de febrero; Fresas salvajes de Ingmar Bergman el 17 de febrero,y Estación Central de Brasil, de Walter Selles, el 24 de febrero. El documental musical lo protagoniza Searching for Sugar Men, el 2 de marzo, y The Beatles: Eight Days a Week (Reino Unido, 2016), el día 30.

Las cintas premiadas en Cannes son Loveless (Andrey Zvyagintsev, 2017), Tres caras (Jafar Panahi, 2018), All that Jazz (Bob Fosse, 1979), Viridiana (Luis Buñuel, 1961) y Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994), entre el 27 de abril y el 25 de mayo.

Un ciclo sobre Hitchcock mostrará Rebeca y Con la muerte en los talones, el 8 y el 15 de junio, mientras el 9 de marzo, por el Día de la Mujer, se proyecta el documental Ouaga Girls, y el 1 de junio, con motivo del Día del Medio Ambiente, Voices of transition.

Las entradas cuestan 2 euros y hay abonos de 10 entradas a 10 euros.

Fellini, Welles y Capra en la Filmoteca de Sant Joan



La Casa de Cultura exhibe hasta marzo 13 títulos de cine clásico que rescatan a grandes directores internacionales

La Filmoteca de Sant Joan inicia su programa de 2020 en la Casa de Cultura con un homenaje a Federico Fellini con motivo del centenario de su nacimiento, de quien se proyectan las películas El jeque blanco (1952) y Almas sin conciencia (1955), los próximos 13 y 20 de enero, mientras que el 27 de enero el Cinefórum Literario se dedica a Ernest Hemingway, con El viejo y el mar (1999) y Adiós a las armas (1932).

Otro centenario que se cumple este año es el de la obra cumbre del expresionismo alemán El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene, que se mostrará el 24 de febrero, precedida por los títulos Cincuenta/Cincuenta, de Jonathan Levine, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, el 3 de febrero; Impacto (Blow Out), de Brian De Palma, el día 10, y Viva la libertad, de René Clair, el día 17.

El Cinefórum Literario regresa en marzo con la proyección el día 3 de Campanadas a medianoche, una película que adaptaba diversas obras de William Shakespeare centradas en la figura del personaje Falstaff que interpretara y dirigiera en España Orson Welles.

El Día de la Mujer se conmemora con Las margaritas, de la directora checa Vera Chytilova, y el mes se completa con A vida o muerte del tándem Michael Powell y Emeric Pressbuger (16 de marzo), el clásico de Frank Capra Juan Nadie (23 de marzo) y el drama épico de aventuras dirigido por el pionero ruso Sergei M. Eisenstein, Aleksander Nevsky (30 de marzo).

El cierre lo pondrá Scarface, el terror del hampa, de Brian de Palma, en el Cinefórum, el 6 de abril.