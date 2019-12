Una nueva Ariel de Disney

La alicantina Belizabeth Guerrero se estrena en el mundo editorial con el álbum ilustrado Perlas de sirena (Nowevolution). Una obra que alía la magia con las leyendas de fantasía, los marinos y piratas con el trasfondo misterioso del origen de unas perlas con un estilo en el que, sobre todo, aflora un trazo original, fresco y sensitivo en sus dibujos y guion.

Belizabeth Guerrero, natural de San Vicente del Raspeig, narra en sus ilustraciones la historia de la sirena de Saint Ives con el propósito de cautivar a todo tipo de públicos, grandes y pequeños, sobre un universo de sueños y magia construido en las influencias y referentes como el personaje de Ariel en el clásico La Sirenita de Disney, según reconoce.

«Las sirenas me han apasionado siempre, desde bien pequeña. Sobre todo desde que vi a Ariel por primera vez. El mar, nadar? la idea de vivir bajo el mar. De ahí que optara por un libro sobre sirenas para transmitir mis sueños que también los de los lectores. Es un proyecto en el que he disfrutado muchísimo, y eso se refleja en los dibujos», indica Belizabeth Guerrero, que cuenta con influencias muy amplias para sus trabajos, desde los clásicos Rossetti, Da Vinci o Botticelli a los más contemporáneos como Laia López sin olvidar las huellas de Tim Burton.

«Mi inspiración está en la vida misma. En la gente que me rodea, la música, las experiencias, los lugares que he visitado? Me encanta transmitir lo que percibo y siento a través del papel», afirma la dibujante alicantina, quien ya tiene en mente su próximo trabajo. «Es un cuento que está ambientado en el Londres de la época victoriana (similar a la atmósfera londinense que vemos en Sherlock Holmes) y va a tener como protagonista a un joven inventor y a una pastelera», comenta esta alicantina licenciada en Filología inglesa por la Universidad de Alicante y diseñadora además en Origami Socks.

