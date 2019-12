El Teatre Arniches apuesta por las nuevas dramaturgias

«Poco a poco -dice Alicia Garijo, delegada del Institut Valencià de Cultura en Alicante- la gente va asociando el Teatre Arniches a un tipo de oferta diferente, no es una oferta comercial, es una oferta de calidad». Lo dijo en la presentación de la programación del primer trimestre de 2020, en la que se ofrecen más de 40 actividades. Entre ellas, 11 propuestas teatrales, 1 compañía de circo, 1 espectáculo de magia, 6 montajes para el ciclo Som Menuts y 4 actuaciones musicales, además de tres espectáculos de la segunda edición de MOVA (Muestra Visible).

En cuanto al teatro, Garijo ha incluido propuestas que investigan en los nuevos lenguajes escénicos, con montajes como la Agrupación Sr. Serrano, que ha cosechado numerosos premios internacionales, y presentará Birdie (24 enero), que incluye en escena 2.000 miniaturas de animales, para profundizar en el tema del tráfico de personas. También Zero en Conducta que pondrá en escena Eh Man Hé, la mecánica del alma (14 de marzo), con teatro gestual, títeres mimo y danza.

El teatro social inclusivo está contemplado de la mano de TNT-El Vacíe, con La Casa de Bernarda Alba (7 de marzo), interpretada por un grupo de mujeres de etnia gitana, prácticamente analfabetas, que se ha vuelto a poner sobre la escena diez años después de su estreno.

La temática trans se aborda con Ventrículo Veloz que presenta Dados (3 de abril), dentro de la Mostra Visible, que incluye también un concierto de Rodrigo Cuevas (4 de abril) y el montaje de danza para niños Pequeño Big Blue (5 de abril), a cargo de Panicmap.

Las nuevas dramaturgias llegarán con Flyhard Produccions que presentará dos propuestas. La primera, A.K.A. (18 enero), galardonada con dos premios Max (mejor actor y autor revelación), que aborda el tema de la adolescencia y sus conflictos. La segunda, El pequeño poni (28 de febrero), de Paco Becerra.

El Arniches acogerá un doble estreno absoluto. El de la compañía alicantina Producirk, el paso de la Trócola al teatro de texto, y el de su primera producción, Tupper Sex, (31 de enero) de Lucas Escobedo. Y también dentro del ciclo Des d'ací, Esclafit Teatre, la compañía de Joan Nave, presentará @Rita_Trobador (13 marzo)

Bambalina traerá sus títeres para adultos con Hamlet (14 de febrero) dentro del Festival de Teatro Clásico de Alicante y el IVC presenta una producción propia, Godot (27 de marzo) de Juli Disla. Además, la compañía argentina Timbre 4 pondrá en escena Próximo (21 de marzo), de Claudio Tolcachir, montaje que se puede ver ahora en el Teatro de la Abadía.

El ciclo Som Menuts, destinado a los más pequeños, incluye seis propuestas. Además del antes reseñado de Panicmap, se ha programado un espectáculo teatral para bebés, Bítels per a nadons (12 de enero), un homenaje musical a los Beatles para los más pequeños, de La Petita Malumaluga. L'Horta Teatre presentará Horta (26 de enero); Anita Maravillas & Portal 71, Joan Braun (16 de febrero); Zero en Conducta vuelven con La Poubelle plus belle o trash (15 de marzo), y Tian Gombau l'Home Dibuixat, con Sabates noves (1 de marzo).

Circo y música



El circo llegará al Arniches con Distans (1 de febrero), de Vol'e Temps, espectáculo con los premios Fetén y Lorca 2019, en el que hay circo, humor y ternura. La magia vuelve a esta sala de la mano de Nacho Diago y E l misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada (20 de marzo).

La música tiene cabida con tres actuaciones, además de la de Rodrigo Cuevas. La de Gener (19 de enero), recientes ganadores de los Premios Carles Santos de la Música de la Generalitat; Carles Dénia, con Cant Espiritual (8 de febrero), y Joan Miquel Oliver que presenta Elektra (28 de marzo).

Además el 8 de enero el Teatre Arniches acoge la primera semifinal del IV Torneig de Dramatúrgia Valenciana, con Joan Nave y Gemma Miralles.

Alicia Garijo, que ha contado para estos tres meses con un presupuesto de 71.849 euros, destacó su apuesta por el teatro familiar «porque se están haciendo muchas cosas de investigación escénica que en adulto no se hacen» e incidió en la búsqueda de calidad. «El escenario que tenemos es fantástico para propuestas como las de Nuria Espert o Lluís Homar; yo traigo lo que considero que es de gran interés y que encaja con la programación del Arniches», afirmó en referencia a que se programen en esta sala figuras teatrales que hasta ahora tenían su hueco en el Teatro Principal. «Yo intento traer, si puedo, lo que considero de máximo nivel».