El Fuzzville cierra su cartel con Lords of Altamont, Black Lips y Man or Astro-Man

Fuzzville!!! cerró ayer los 22 grupos que actuarán en su sexta edición. A falta de alguna incorporación procedente de los sellos discográficos invitados, la organización anunció diez nuevas incorporaciones encabezadas por tres bandas norteamericanas que elevan el listón dejado en anteriores ediciones: Black Lips, Man or Astro-Man? y The Lords of Altamont, tres de las bandas más referenciadas de las dos últimas década de música garage.

Además, el reino del fuzz suma a sus filas a Biffanah, Rata Negra, La Trinidad, The Gold, Crazy Stacey & The Customs, The Silly Walks y Chewbacca´s.

La sexta edición del Fuzzville!!! se celebrará en el resort medieval Magic Robin Hood de Benidorm del 27 al 29 de marzo y las entradas ya están a la venta.

Los nuevos grupos se añaden a los ya anunciados Thee Hypnotics, The Dwarves , Prettiest Eyes , Discípulos de Dionisos, The Maharajas, The Hangmen, The Courettes, Rolando Bruno, Familia Caamagno, Gogo Loco, The Midnight Kings, además de los alicantionos Jineta y los Apocalípticos