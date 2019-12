Un viaje por la música negra

Joyful significa alegre y esa sensación es la que busca transmitir el espectáculo musical con este nombre que llega al Teatro Principal de Alicante el próximo 18 de diciembre, en el inicio de su gira por más de una veintena de ciudades durante el próximo año.

Este montaje, que sube al escenario a una veintena de artistas –doce cantantes y actores y ocho músicos– ofrece un recorrido por la música negra entrelazando el soul, el funky y el góspel, además de algún guiño al pop, durante dos horas que empiezan con el público sentado y acaban con él de pie bailando, según la experiencia vivida tras su presentación en Murcia y su estreno nacional en el Teatro Rialto de Madrid en 2018.

«Lo principal es la música, pero muchos de los artistas también son actores y hay una puesta en escena muy elaborada con pequeños gags teatrales y un maestro de ceremonias», explica el pianista y director de la compañía Better Souls, Pablo de Torres, quien confirma que «todo el mundo acaba entregado».

Esta compañía fue creada hace unos años en Murcia «por un grupo de compañeros de arte dramático y música a los que nos apetecía hacer algo que fusionara ambas disciplinas sin muchas pretensiones. Pero desde el principio a la gente le encantó y el proyecto ha ido creciendo de forma muy natural», añade el responsable de Joyful!.

En el espectáculo participan cuatro artistas alicantinos: Marina Martínez (soprano), Klau Gandía (contralto), Carolina Reymundo (soprano) y José de la Vega (barítono), que interpretarán junto al resto un total de 18 canciones reconocibles por la mayoría del público, desde Rehab, de Amy Winehouse; Crazy, de Gnarls Barkley; los himnos góspel Happy Day o Let the river run; algunas de las escenas más conocidas de los musicales Sister Act o Menphis o una particular versión de Let it be de The Beatles.

Los responsables de la producción explican que la fuerza de la música negra en sus distintos estilos, combinada con la divertida dramaturgia –conducida por un dinámico maestro de ceremonias que interpreta Pepe Alacid, (nominado a mejor actor revelación en los Premios Nacionales de Teatro Musical)– lleva a los espectadores a vivir momentos «vibrantes» cercanos a la felicidad.