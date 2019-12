Guns N' Roses regresa a España en mayo de 2020

Guns N' Roses anuncia sus fechas europeas para 2020, con una única parada el 23 de mayo en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, tal y como confirma el comunicado.

Empezando el 20 de mayo en Lisboa, en el Passeio Maritimo de Alges, la gira pasará por España, Alemania, Inglaterra, Suecia, Austria, Italia, Suiza, Polonia, República Checa, Holanda, Irlanda y Escocia.

Las entradas se pondrán a la venta general el viernes 20 de diciembre a partir de las 10,00 horas a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Antes habrá preventa AMEX y Club de Fans el 17 y 18 de diciembre, así como una preventa para miembros registrados en livenation.es a partir del 19 de diciembre a las 10:00.

Guns n' Roses regresa a Europa por tercera vez desde que se inició su gira Not In This Lifetime en 2016. Desde entonces han hecho 160 conciertos para más de 5,5 millones de fans de todo el mundo.

La banda empezará el año actuando en Miami el 31 de enero. En marzo y abril visitará México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia.