La carrera de Marie Fredriksson (Roxette), en 5 grandes canciones

Icono pop de la década de los 90 y una de las divas de la potentísima industria musical sueca, Marie Fredriksson dejó al frente del grupo Roxette una larga lista de 'hits', algunos de los cuales, como 'It must have been love', formaron parte de bandas sonoras de películas como 'Pretty Woman'. Estas son algunas de las canciones más recordadas de Marie Fredriksson, fallecida este lunes a los 61 años.

It Must Have Been Love (1986)

Del primer álbum de Roxette, 'Pearls of passion'. Enseña ya una de las especialidades de la casa: el aplastante baladón de amor. La canción fue incluida en la banda sonora de la película 'Pretty woman' y tuvo versión en castellano cortesía del propio grupo.

The Look (1988)

Uno de la larga ristra de 'hits' del disco 'Look sharp!' A esto se le llama superpop. Pedazo de himno que pondría en pie al Camp Nou tras una derrota por 0-5 frente al Real Madrid.

Dressed For Success (1988)

También de 'Look sharp!', como ya ha quedado dicho arriba, un rosario de éxitos.

Listen To Your Heart (1988)

Pero no todo es un 'Look sharp!' ingenio e ingeniería pop. También hay lugar para esa debilidad de Roxette comentada al principio, la balada más grande que la vida. Sin miedo al AOR.

Joyride (1991)

Del álbum homónimo. Una cima de Roxette. Canción cromada, enérgica y más adictiva que las gominolas. Un artefacto pop diseñado para conquistar el mundo.