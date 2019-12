Muere a los 61 años la cantante de Roxette, Marie Fredriksson

La cantante del grupo sueco Roxette, Marie Fredriksson, a quien en 2002 le fue diagnosticado un tumor cerebral, murió ayer a los 61 años. La cantante debutó en solitario en 1984 y se convirtió en una de las artistas más queridas y exitosas de Suecia.

En 1986 fundó con Per Gessle el duo Roxette. conviertiéndose en una de las mayores bandas de pop del mundo. Alcanzaron fama internacional con el tema The look al que siguieron muchos otros números uno como Listen To Your Heart, It Must Have Been Love (de la banda sonora de Pretty Women) y Joyride.