Estella Bono presenta su cuento «El viejo zapatero»

La escritora Estella Bono presenta el jueves (19 horas) en Ámbito Cultural de El Corte Inglés su cuento El viejo zapatero, que fue premiado el pasado año por el Ayuntamiento de Alicante. Estella Bono, autora del poemario Dictado desde el Corazón, afirma que Un cuento de navidad de Charles Dickens fue su inspiración para El viejo zapatero, que tendrá una segunda presentación el 20 de diciembre en La Casa del Libro de Alicante. El cuento narra cómo el egoísmo y la infelicidad de una persona llega hasta los extremos de que no quiere que nadie a su alrededor sea feliz. Se desarrolla en una vieja aldea donde vivía un zapatero que no creía en la magia de la Navidad. No le gustaba que los niños jueguen cerca de su ventana hasta que un día encuentra a un niño llorando en su puerta.