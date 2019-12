El country se cuela en Fontcalent

Música. No son los primeros ni los últimos en subirse al escenario del salón de actos de Fontcalent, pero puede que la música de los alicantinos Moonshine sea la más parecida a la que en 1968 ofreció el estadounidense Johnny Cash en el famoso concierto que grabó en la prisión de Folsom. El grupo que lidera el galés Adam Gershon no pretende imitar a la banda de Cash pero sí regalar un rato de redención con su mejor arma: el country rock.

Con los acordes de guitarra de Folsom Prison Blues arrancará el concierto que la banda de country rock alicantina Moonshine ofrecerá el próximo sábado por la mañana en el centro penitenciario de Fontcalent para alrededor de 300 internos e internas y sus familiares. El grupo que lidera el guitarrista Adam Gershon –galés afincado en España desde hace 15 años y los últimos 7 en Alicante– no se presentará con el habitual «Hello, I'm Johnny Cash» del músico estadounidense, pero desde el principio tenían claro que esta canción del llamado Hombre de Negro sería la primera de su repertorio.

«Claro, para empezar bien, porque es un tema que habla de la rehabilitación de la gente que está en prisión. Explicaremos un poco el mensaje de la canción, que creo que es muy positivo», apunta el galés, que defiende la idea redentora de la música llevada a un centro penitenciario, al igual que hizo en 1968 el cantante country con el disco At Folsom Prison que grabó en esta cárcel de California.

«He visto mil veces la película sobre la vida de Johnny Cash, es de mis favoritas. Pero la idea no viene de la película, llevo dos años queriendo dar un concierto en Fontcalent y hasta el mes de mayo o junio no concretamos la fecha con la subdirectora del centro», indica el guitarrista, que pidió que fuera cercana a la Navidad, «un tiempo muy malo especialmente para la gente que está sola y sin familia, y más en un sitio aislado como este. La música es muy buena terapia para animar a la gente, es un idioma internacional que todo el mundo entiende. En cualquier sitio hay gente buena y mala pero todos merecemos una segunda oportunidad».

Esta será la única canción de Cash que toque esta banda, bregada en el country rock pero también en el soul o el rhythm and blues, con un repertorio de medio centenar de versiones de clásicos como Lynyrd Skynyrd, Creedence Clearwater Revival, Neil Young, Chuck Berry, Eric Clapton o John Denver, con cuyo Take me Home, Country Roads finalizará el concierto.

«Íbamos a tocar también el Rock de la cárcel pero en la película de los Blues Brothers se montaba mucho follón al final de la canción y mejor no la tocamos por si alguien la recuerda», bromea el británico, al que acompañan en el grupo la cantante Lu Sebastián, Paco Naca (bajo), Carlos Méndez (batería) Andrés Cremades (piano), Roberto Cabezas (guitarra) y, para este concierto en Fontcalent, también se suma Kevin Jenkins (guitarra).

Habituados a tocar en pubs y locales pequeños entre Murcia y Castellón, puede que este sea el concierto con más espectadores de Moonshine y el más matinal, ya que será a las 10.30 horas. «La prueba de sonido la haremos el viernes por la tarde y allí solo podemos entrar con los instrumentos, ni siquiera llevaremos el móvil, todo se queda en la entrada por motivos de seguridad», explica Gershon, que asegura que a todos les apetece que llegue el día.

«A mí me parece una experiencia alucinante, creo que será un concierto muy interesante, tanto para nosotros como para ellos», señala el guitarra Roberto Cabezas –el último en incorporarse a la banda hace un mes, al que escogieron tras un casting con más candidatos–, que añade que «Lu –la vocalista– es muy marchosa y es difícil no moverse y bailar durante los conciertos».

Aunque con cierta frecuencia se ofrecen distintas actuaciones musicales en Fontcalent –la próxima semana actúa una coral– hace más de veinte años que no se celebraba un concierto con un grupo de este perfil más rockero, según confirmaron desde Instituciones Penitenciarias.

Ellos no grabarán un disco durante el concierto como Johnny Cash pero brindarán a los reclusos durante dos horas aproximadamente 25 de sus mejores versiones. Aunque el auditorio no hable tanto inglés como en Folsom, Gershon apunta que «el 44% de los internos son extranjeros» y puede que canten también alguna canción en castellano.

Futuro taller de música

La música quizá no acabe con el concierto del sábado. El británico tiene en mente crear un taller y dar clases de forma voluntaria, ya que «allí hay algún instrumento pero bastante viejo, y hay gente que toca bien. Yo voy a dejar dos guitarras y quiero hacer una colecta para comprar instrumentos nuevos», avanza.