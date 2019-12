Scorsese, Tarantino y Pedro Almodóvar esperan sus nominaciones a los Globos de Oro

Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, Martin Scorsese por The Irishman ( El Irlandés) y Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood ( Érase una vez en Hollywood) son algunos de los cineastas consagrados que esperan hoy una nueva nominación a los Globos de Oro.

La temporada de premios en Hollywood arrancará con el anuncio de los nominados a la 77 edición de los Globos de Oro, los galardones que reconocen lo mejor del año en cine y televisión para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Los seleccionados se darán a conocer desde el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California), a partir de las 05.15 de la madrugada -hora local (13.15 GMT)- en un evento que contará con Dakota Fanning, Susan Kelechi Watson y Tim Allen como presentadores.

En esta ocasión, las apuestas están muy abiertas ya que, frente a proyectos de pesos pesados en Hollywood como Scorsese y Almodóvar, competirán otros éxitos imprevistos como Mariage Story, de Noah Baumbach, y el fenómeno de Parasite, de Bong Joon Ho. Por otro lado, tras su triunfo en los pasada edición de los premios Emmy, la fantasía de Game Of Thrones y la surrealista comedia Fleabag vuelven a ser firmes candidatas en el apartado televisivo de los Globos de Oro. En mejor serie limitada o película televisiva, las apuestas recaen en Chernobyl, de HBO.