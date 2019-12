El trombonista Lindberg vuelve como solista y director

Alicante, ADDA, 6 diciembre 2019. 20 horas

ADDA Simfònica. Christian Lindberg, solista y director

Franz Schubert (Viena,1797-1828) Des Teufels Lustschloss, obertura en re mayor (D.4)

Schubert empezó a componer a los doce años pero su padre, maestro de escuela, prefirió que fuera su asistente en la docencia. En el centro escolar había una pequeña orquesta en la que Franz Schubert era primer violín. La formación escolar ejecutaba cada día oberturas y sinfonías y para ampliar su repertorio inició Schubert sus primeras composiciones orquestales. El musicólogo Michel Parouty afirma que Des Teaufels Lustschloss (El diablo ingeniero hidráulico), pudo ser su primera pieza para orquesta, compuesta en 1811 ó 1812, como una obertura para la comedia del mismo título de J. F. F. Albrecht. Es una página brillante, reveladora de la orquestación y el clima que caracterizarían tanto sus posteriores oberturas como sus más de quince sinfonías iniciadas de las que nos han llegado diez contando la Incompleta.



Per Egland

(Harnösand,1980)

Un diablo dormido

(estreno absoluto)

?Este joven compositor es muy conocido por sus composiciones de música infantil, alguna de las cuales han sido llevadas al cine. Fue nominado en los Premios Grammis por el Mejor Álbum de Música para Niños. Describe así el origen y contenido de esta obra: «Estaba muy emocionado cuando recibí la solicitud de escribir una obra para la increíble ADDA Simfònica. Como sé que Christian Lindberg es uno de los mejores directores del mundo me sentí realmente honrado de recibir este encargo. Sin embargo, cuando vi que en el primer borrador del programa del concierto titulaban mi obra como Diabólica me quedé un poco confundido. En ese momento estaba jugando con mi hija de tres años y me encontraba tan lejos de los demonios como puede suponerse. Después de dos semanas dándole vueltas al título y contenido pensé que sería mejor preguntar a mi hija. «Lilly, ¿qué le dirías al diablo si alguna vez lo conoces?» Mi hija me miró a los ojos y dijo en voz alta: «¡Le diría que se vaya a dormir!" Por esa razón en esta pieza encontrarán un demonio muy somnoliento».

Christian Lindberg

(Danderyd,1958)

Mandrake in the Corner

?El 14 de noviembre del pasado año estuvo Christian Lindberg en el ADDA, dentro del programa de conciertos sinfónicos, al frente de la Orquesta Kibutz Israel Netanya, de la que es titular, como lo ha sido hasta hace poco de la Orquesta del Ártico. Entonces lo hizo con un programa con obras de Grieg y Sibelius en el que también interpretó un concierto de trombón de Leopoldo Mozart y dirigió a Pacho Flores en una obra suya, Akbank Bunka, para trompeta y orquesta de cámara. Hoy dirige a la formación sinfónica del ADDA e interpreta, también al trombón, Mandare in the Córner, una composición suya grabada en 2001 por la Sinfónica de Singapur. Lindberg, que ha estrenado más de 300 obras para trompeta o trombón, fue elegido mejor instrumentista de viento metal del siglo XX junto a los míticos Miles Davis y Louis Armstrong.



Robert Schumann

(Zwickau, Sajonia,1810 - Endenich, 1856)

Sinfonía número 3, en mi bemol mayor (opus 97)

?Esta sinfonía, segunda cronológicamente entre las cuatro compuestas por Schumann, fue finalizada en diciembre de 1850 en Düsseldorf, donde se estrenaría el 6 de febrero del año siguiente bajo la dirección del compositor. Es posterior a la etapa fallida como profesor del Conservatorio de Leipzig, casado ya con Clara Wick y apartado de su vocación como solista de piano por el accidente sufrido en uno de los dedos de su mano derecha. Inicialmente Schumann dio un subtítulo a la sinfonía, Episodio de una vida en la orilla del Rin, de ahí que sea conocida como Renana. Schumann deseaba expresar todo lo que puede evocar el río al alma de los románticos alemanes: sus paisajes, sus leyendas?