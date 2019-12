Hacienda pide la disolución de la Asociación Colección de Arte Siglo XX

La Asociación Colección de Arte Siglo XX, creada para custodiar las obras donadas a la ciudad por Eusebio Sempere, debe disolverse, según el Síndico de Cuentas. Al no tener ni ingresos ni gastos, este organismo pide que desaparezca porque al formar parte de la asociación representantes municipales debe rendir cuentas a Hacienda y si no tiene actividad pues consideran que no debe seguir constituida como tal.

Así se puso de manifiesto ayer, durante la Junta General de la asociación, en la que quedó patente la imposibilidad de cumplir con este requisito, ya que este colectivo es el garante de las obras cedidas a la ciudad por el artista de Onil, por lo que debe custodiarlas, tal como marcan los estatutos con los que se rige.

Sin embargo, lo que sí puede y debe hacer es quedarse sin patrimonio, por lo que ayer se hizo efectiva la donación de la biblioteca de la Asociación Colección de Arte Siglo XX al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, sede donde se encuentra el fondo de Sempere, que dio lugar al Museo de la Asegurada. La donación fue aceptada por el Ayuntamiento, pero hay «un recorrido jurídico porque hay que valorarlo y hacer un inventario para que tenga ese soporte legal», aseguró el concejal de Cultura, Antonio Manresa, tras acabar la reunión.

Ahora habrá que justificar ante Hacienda que no se puede disolver la asociación, a no ser que sus miembros estén de acuerdo, tal como contemplan los estatutos.

En la Junta General de este organismo, que no se reunía desde hacía más de un año, participaron José Díaz Azorín, Rafael Beltrán, Vicente Marín, Luis Miguel Cereceda, Alfonso Navarro, Fernando Gallego y Rosa Castells, además de Antonio Manresa, como vocal, Toño Peral por el PP, Paco Sanguino por el PSOE, Rafael Más por el grupo de Compromís y Vanesa Romero por Unidas Podemos.



Préstamos del MACA

En la reunión, se aprobó también el préstamo de dos obras de la Colección de Arte Siglo XX para el Museo Thyssen de Málaga y una para la Fundación CajaMurcia. Hasta Andalucía viajarán dos piezas de Julio González, La máscara aérea y la Montserrat gritando, que se expondrán entre el 27 de marzo y el 13 de septiembre. Para Murcia irá Ráfagas de Manuel Viola, que se vera entre el 12 de febrero y el 12 de abril. No es la primera vez que el MACA colabora con el Thyssen de Málaga. «Tenemos buenas relaciones y saben de la calidad de nuestras colecciones», aseguró Rosa Castells, conservadora del museo.