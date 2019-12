'Juego de Tronos': George R.R. Martin ya tiene final

El discutido final de'Juego de Tronos', una de las series recientes más exitosas, causó gran revuelo en los fans del universo de Poniente. De hecho, muchos seguidores siguen expectantes ante la publicación de los dos últimos libros de Canción de Hielo y Fuego, la saga literaria de George R.R. Martin en la que la serie se inspira, a la espera de un posible final alternativo.

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA PUEDE CONTENER SPOILERS

A pesar de que aún hay pendientes de publicación dos novelas para cerrar la historia planteada por Martin, David Benioff y D.B. Weiss confirmaron en los comentarios del episodio final que el mismo personaje que ocupó el Trono de Hierro tras el desenlace de la ficción será el que también lo haga en los libros. Por tanto, Bran Stark también se convertirá en nuevo gobernante en Desembarco del Rey.

Eso sí, las marcadas diferencias de la serie y los libros podría provocar que, por diversos factores, la forma en la que el Cuervo de Tres Ojos terminara consiguiendo el ansiado asiento fuera bien distinta a la de la serie. Por ejemplo, podría ser el nuevo gobernante tras una calamidad que le obligara a convertirse en monarca de forma forzosa.

Además, este desenlace fue el que Martin ya adelantó en su día a los creadores de la serie, pero, sabiendo que el escritor no ha empezado aún a escribir Un sueño de primavera, la novela con la que cerrará la saga, no sería de extrañar que su final terminara siendo otro. El autor ya anunció que no participaría en 'House of the Dragon', el primer spin-off del universo Juego de Tronos, hasta que no terminara Vientos de Invierno, el sexto y penúltimo libro de la saga.

La nueva serie inspirada en el universo de Poniente, en la época relatada ya también por Martin en la precuela Fuego y sangre, estará producida por el propio autor junto a Ryan Condal y Miguel Sapochnik, y estará centrada en la Casa Targaryen, su ascenso al poder y la unificación de los Siete Reinos.