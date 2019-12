Navidad todo el año

Anabel Rosas, CEO de Why Not?, agradece su presencia a los asistentes.

Anabel Rosas, CEO de Why Not?, agradece su presencia a los asistentes. rafa arjones

Ni Pedro ni Pablo, ni gobierno ni black friday. No importa nada más allá de esos muros. Los besos y abrazos nunca sobran y creen a ciegas en Papá Noel, los Reyes Magos, el ratoncito Pérez y en lo imposible. Es como un cuento de Navidad pero los fantasmas de Dickens pasan de largo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Lo importante es ahora. Es un lugar donde las vacaciones parecen eternas, tanto que no las quieren y cuentan las horas para la vuelta. Por ello, en unos días empezará el drama, los llantos, las despedidas y la entrega de cartas de amor? Ellos no quieren volver a casa como el turrón. Se quieren quedar allí. Y ¿quién no?. A Moisés le pasa. Él es uno de los chicos con discapacidad intelectual de Alinur pero con muchas otras capacidades. Como la de Superman. ¿Qué pasa con la ropa de Clark Kent cuando se transforma? Lo mismo que con la de Moisés cuando aparecen sus padres. A toda velocidad, desaparece y aparece en pijama. No se quiere ir. Ni Sara ni Rocío, ni mi querida Evel, ni todos los demás.

Los chicos de Alinur recogieron anoche el cheque de la segunda gala solidaria Una Infancia por Navidad, organizada por Why Not?, en Petímetre, y que una vez más recibió el apoyo de la sociedad alicantina y estuvo arropada por multitud de empresas y entidades. Un evento que forma parte del proyecto "Creando Infancia" que puso en marcha, hace un año, la periodista Anabel Rosas, de INFORMACIÓN TV, con el objetivo de promover acciones que garanticen una infancia mejor a niños y niñas que conviven con la pobreza, enfermedades o discapacidades. En esta ocasión, la recaudación se destinó al Centro de Ocio Alinur para adolescentes con discapacidad intelectual, gratuito y abierto a todos los chicos y chicas de la provincia. "Ellos no quieren, aman. Nosotros disculpamos, ellos perdonan. Son de verdad. Estamos muy agradecidos con el apoyo que recibe nuestro proyecto y la familia Alinur", comenta Leonor Martínez, presidenta de la fundación.

La recepción de invitados estuvo amenizada con la voz de Leyre García y Gaspar Martínez a la guitarra. La conductora de la gala fue la promotora de la misma, Anabel Rosas, que lució un vestido de Cuplé y unos pendientes de brillantes de Amaya. En su turno de palabra, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, manifestó su apoyo a esta tipo de iniciativas.

Durante la cena, el dj David Lagos. Después, espectáculo de la banda Keeng, con su tributo a Queen, y muchas más sorpresas que vinieron después en un ambiente muy navideño y de gala con cerca de 300 asistentes. Como patrocinadores, McDonald's, Coca Cola, Carmencita, El Corte Ingles, Mano de Santo, Mercedes Benz(Hijos de Manuel Crespo), Chic Trends, INFORMACIÓN, Amaya Joyeros, Clínicas Pérez Díaz, Bardisa y Cía., Applus Iteuve, Aguas de Alicante, Verne, Palmás, Cuplé, Rosa de los Viernes, Fetrama, R.C Alicante Lucentum, Señoríos de Relleu, Aula de la Mujer del Isce, Petímetre, Asociación Europea de Abogados, Hércules C.F., Ilustre Colegio Provincial de Abogados, Colegio de Economistas, Esatur y Sea4.

Pero como siempre, los protagonistas son los chicos y chicas de Alinur. Vestidos de gala para la ocasión, felices, agradecidos y entregados disfrutaron más que nadie de la fiesta. Para ellos, Navidad es todo el año.