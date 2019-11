Arkano: «Cuando te expones así, sabes lo que viene después»

Dejó boquiabiertos a sus seguidores el jueves cuando subió a Instagram una story en la que aparecía ebrio y con una chica desnuda en la cama. Una polémica que le llevó a ser trending topic con 50.000 tweets. Casi todos criticando la actitud del rapero alicantino. Ayer por la mañana, Arkano anunciaba que era todo una campaña de su nuevo single, No me sale.

Cuestionar el ideal de éxito tal como se entiende en la actualidad es el eje central del nuevo single del rapero alicantino, No me sale. Y con ese objetivo preparó una campaña de lanzamiento que sirvió la polémica en bandeja. «Para los que no les parece bien la story que me grabé con Irene, en la que salía como súper ciego... es una de las partes centrales del mensaje. Cuando hablo de los valores de éxito heredados, hablo de cuando nos hacen ver a las mujeres como trofeos, como objetos a conseguir y a lucir delante de los colegas». Así explicaba ayer el rapero alicantino en un vídeo el porqué de esta acción.

Después del lío que has montado, dan ganas de odiarte... pero no me sale.

R (Risas) ¡A ti y a media España!

Es cierto que fuiste trending topic. Pero es una campaña arriesgada e incluso después de anunciar que era todo ficticio hay gente que considera que no es muy apropiado hacer eso. Y muchos se pueden quedar solo con el escándalo de los vídeos de Instagram.

R Sin duda, pero quería que el mensaje impactara de la forma más potente posible y parece que así ha sido.

Por unas horas fuiste un ídolo con pies de barro y decepcionaste a mucha gente. ¿Leíste los mensajes en Instagram, Twitter...?

R No, me desconecté de todo a sabiendas de la que se iba a liar. Solo me iban avisando cuando ocurrían cosas destacables: convertirme trending topic, ser noticia en varios diarios digitales...

¿Y estás preparado para recibir críticas por lo que has hecho?

R Completamente. Cuando te expones de esta manera, sabes lo que viene a continuación.

¿Cuánta gente sabía que era un montaje?

R Esto se lleva gestando desde hace meses. Empecé a elaborar la idea con Álex Gómez, mi mejor amigo y socio en Dreamers (nuestra agencia creativa) y después se sumó a colaborar Josema Ruiz, que es el encargado de dirección de proyectos y comunicación. Además de ellos, solo lo sabían mis padres y las personas implicadas en el videoclip.

El mensaje del tema es criticar a los que mueren de supuesto éxito y también todo el mundo del reggaeton y el trap con sus letras de canciones y temáticas machistas.

R Más que criticar a los que mueren de supuesto éxito, el objetivo del proyecto -tanto la comunicación previa como el videoclip- es poner en duda lo que significa el éxito en nuestra sociedad. Se nos enseña que para ser felices tenemos que llegar a tener mucho dinero, ser ostentosos, conseguir mujeres como si fueran trofeos... Es el proceso que he seguido en los días previos al lanzamiento de este single, hasta llegar al propio videoclip en el que mi personaje termina saliendo de todo eso para reivindicar la que es su verdadera naturaleza.

Por lo que se ve en el videoclip de No me sale, parece que lo grabasteis en Alicante. ¿Dónde?

R Sí, en Xàbia. Un lugar precioso.