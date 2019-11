«Dolor y Gloria» y la serie «Vida perfecta», los más nominados de los Premios Feroz

La película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y la serie Vida perfecta de Leticia Dolera, con diez y cinco nominaciones, respectivamente, han sido las más valoradas de la séptima edición de los Premios Feroz que vuelven a Madrid y cuya gala final será el próximo 16 de enero en Alcobendas.

Los periodistas han tenido en cuenta producciones cinematográficas «pequeñas» como Ventajas de Viajar en tren que ha conseguido 7 nominaciones, El hoyo, ganadora del Festival de Sitges de este año, con seis, y Lo que arde, con cinco nominaciones, y repiten su predilección por Paquita Salas, que en su tercera temporada consigue 4 nominaciones, e irrumpe con tres Hierro.

La actriz de cine y televisión Greta Fernández, que ha resultado nominada a mejor actriz protagonista por La hija de un ladrón, y María Guerra, la presidenta de la Asociación de informadores de Cine de España (AICE) que concede los galardones, dieron ayer lectura a las nominaciones.

Antes, la presidenta informó a los socios de que siguen buscando patrocinadores para la gala: «A mi se me da muy bien pedir dinero, no me da vergüenza» –aseguró entre risas–. También invitó «formalmente» a que vaya Penélope Cruz (nominada a mejor actriz de reparto) puesto que la gala se celebra en su localidad natal.