PhotoAlicante expone en Miami

El festival PhotoAlicante cruza el charco a Estados Unidos para exponer, por primera vez, una muestra de fotógrafía netamente alicantina. Será el próximo 2 de diciembre cuando se inaugure en Miami la exposición Body + Memory + City, con una treintena de fotografías pertenecientes a cinco artistas de la provincia, que instalarán sus obras en la FIU Graham Gallery de la Universidad Internacional de Florida.

El trabajo de cada uno de los artistas seleccionados representa de manera independiente una pequeña muestra del talento de la fotografía alicantina.

José Luis Carrillo y su alabado proyecto Los Hijos del Ciervo, realizado en molina de Aragón que fue portada de la revista Lens Culture y que, desde una perspectiva mística, desvela las raíces de la España más despoblada. Santiago González, con The eye of the camera, Morocco, ofrece un recorrido crítico ante las diferentes apreciaciones socioculturales mientras Carolina Diego mostrará su serie Ni siento ni padezco, un retrato intimista que no deja indiferente a nadie.

El humor colorista y teatral de Valiente Verde con su trabajo Doble pareja completa la presencia alicantina junto a la joven talento Sara Gil Santamaría, que expondrá su serie 1980. Todos los trabajos permanecerán un mes en las paredes de la FIU Graham Gallery y forma parte de la internacionalziación del festival alicantino iniciada en su última edición para promover intercambio cultural y crear sinergias con otros países.

El día de antes, en el museo Dorcam (Doral Contemporany Art Museum), dentro del Miami New Media Festival, se presenta la exhibición de videoarte, muestra con la que PhotoAlicante ya colaboró en octubre con la participación de piezas de video de los artistas Pablo Ordúñez, Gema Polanco, Rocío Villalonga, Francisco Julián Martínez Cano y Athanasia Stergiaki

Por último, el 3 de diciembre, el director de PhotoAlicante, Leónidas Spinelli, participa en una mesa redonda en el Miami Institute of Photography.