Faith No More, nuevo cabeza de cartel del Mad Cool 2020

El cantante de Faith No More, Mike Patton.

El cantante de Faith No More, Mike Patton. EFE

El Mad Cool Festival sigue anunciando artistas diariamente para su próxima edición, la quinta, que se celebrará del 8 al 12 de julio en el recinto de Valdebebas - IFEMA.

Así, este miércoles es turno para Faith No More como nuevo cabeza de un cartel -para el 11 de julio- que esta semana ha confirmado ya a The Killers, Kings of Leon, Diplo o Major Lazer -el otro proyecto de Diplo-.

Los de Mike Patton, inactivos desde 2016, regresan en 2020, un año en el que tienen también confirmadas ya fechas en Sunstroke Festival (Irlanda), Hellfest (Francia) y Tons Of Rock (Oslo).

La banda se suma así a un cartel ecléctico que contaba ya con Taylor Swift, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Pixies, Haim, Khalid, The Rapture, Paul Weller, Diplo, Richard Hawley o Deftones, entre otros muchos.