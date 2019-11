Dolores Redondo: «Una novela es como excavar un túnel en el que aparecen galerías extraordinarias»

Dolores Redondo (San Sebastián, 1969) saltó a la fama con la Trilogía del Baztán. Ganadora del Premio Planeta en 2016 por Todo esto te daré, recupera a la inspectora Amaia Salazar en la precuela de la saga, El lado norte del corazón.

P ¿Qué tiene Amaia y el Baztán que tanto engancha a su autora y al lector?

R Tiene mucho que contar y todo lo que me atrajo para elegirlo: la magia, tradiciones, leyendas que siguen muy vivas. Y la parte ficcionada de la maternidad, Amaia Salazar y su familia.

P Es la precuela de la trilogía. ¿Se plantea desde el principio o se va descubriendo por el camino?

R Está concebida como un portal que permita entrar a los que no han leído nada y para aumentar ese universo a los que ya vienen de la trilogía. Es una novela pensada a la vez que escribía la trilogía, en la que fui dejando miguitas para que el lector pudiera ver la relación, la ciudad de Nueva Orleans y la correspondencia entre la mitología tradicional navarra y la mitología de Luisiana, los pantanos y el vudú. El deseo de hacer esta novela nació en 2005 cuando el huracán Katrina asoló Nueva Orleans.

P ¿Le quedan aún cosas por contar de Amaia?

R Sí, porque muchos lectores me preguntan por cosas que sienten que se han quedado sin desarrollar. Escribir una novela es como excavar un túnel que va de A hasta B, pero en ese proceso aparecen galerías en las que encuentras hallazgos extraordinarios, que apetece desarrollar pero que no puedes en una sola novela. Yo ahora veo que hay una saga. Ese placer que siento al escribir a Amaia Salazar lo siente también el lector al leer. Aun así, siempre me reservo otros espacios para contar historias que no caben en Baztán como hice con Todo esto te daré. Espero que pronto se lleve al cine; el proyecto está muy avanzado. Ya tiene productora y la intención es que se ruede en la Ribeira Sacra. El compromiso es ser muy fieles a la novela.

P ¿Habrá quinta novela?

R Sí, porque hay muchas historias y caminos por explorar. Mientras los lectores piensen que hay historias pendientes por resolver será un placer escribirlas.

P ¿Cómo se inspira para crear a los malos de sus novelas? ¿Ve los telediarios?

R Me baso en la realidad. Ofrenda a la tormenta estaba inspirado en el presunto asesinato de una niña de dos años a manos de sus padres que formaban parte de una secta satánica ubicada en una zona de Baztán en los años 80. Sigue siendo un caso abierto. En El lado norte del corazón el asesino es un perfil real. Se llamaba John List y asesinó a toda su familia; era un asesino del tipo «apostólico», de los que creen que Dios, el demonio o una entidad superior está de acuerdo con sus crímenes, que cree cumple una misión. Tras cometer esos crímenes estuvo escondido a plena vista, llevó una vida normal durante 18 años. He novelado sus crímenes auténticos y sí es ficción lo que hizo en los 18 años de escondite.

P ¿Y a los héroes o heroínas?

R Amaia es muy especial, es un poco todas las mujeres que quiero, conozco y admiro. Tiene errores y aciertos, fragilidad y fortaleza. Es como yo, como mi hermana, mi madre, mi tía, las vecinas... Todas las mujeres con las que me he criado en una sociedad matriarcal en la que los hombres iban al mar y las mujeres se quedaban al frente del hogar, los negocios, los hijos y las decisiones cotidianas.

P Elaborar esos perfiles le dará muchos conocimientos de psicología.

R Un escritor ha de ser permeable a emociones y sentimientos, si no eres capaz de cribar la realidad poco podrás comunicar. Siempre me asesoro muy bien, no soy experta en criminología.

P Viene a Elche a un encuentro gastronómico literario. ¿En qué se parecen la cocina y la literatura?

R En el placer de elaborar algo que te lleva mucho trabajo y que no es para ti. El disfrute está en hacerlo -cocinarlo o escribirlo- pero que su máxima cota de placer está cuando es otro el que lo disfruta, cuando lo haces por los demás.